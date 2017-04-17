



Узбекская делегация отправилась в Душанбе



НОВОСТИ В МИРЕ, 17 апреля. /УЗИНФОРМ/. Представительная делегация правительственных и деловых кругов Узбекистана отправилась с визитом в Таджикистан. Целью поездки является участие в открывшейся сегодня в Душанбе первой выставке-ярмарке промышленных товаров Узбекистана и предстоящем 19 апреля узбекско-таджикском бизнес-форуме. Предприятия Узбекистана представят в Таджикистане широкий спектр промышленной продукции, в частности, сфер машиностроения, высококачественной автомобильной промышленности, химической индустрии, легкой, текстильной, электротехнической, парфюмерной, фармацевтической, мебельной промышленности. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи