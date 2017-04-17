Узбекская делегация отправилась в Душанбе

Узбекская делегация отправилась в Душанбе17.04.2017 10:14
НОВОСТИ В МИРЕ, 17 апреля. /УЗИНФОРМ/. Представительная делегация правительственных и деловых кругов Узбекистана отправилась с визитом в Таджикистан.
Целью поездки является участие в открывшейся сегодня в Душанбе первой выставке-ярмарке промышленных товаров Узбекистана и предстоящем 19 апреля узбекско-таджикском бизнес-форуме.
Предприятия Узбекистана представят в Таджикистане широкий спектр промышленной продукции, в частности, сфер машиностроения, высококачественной автомобильной промышленности, химической индустрии, легкой, текстильной, электротехнической, парфюмерной, фармацевтической, мебельной промышленности.
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