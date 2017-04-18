Погода в Узбекистане на 19 апреля

Погода в Узбекистане на 19 апреля18.04.2017 19:07
ТАШКЕНТ, 18 апреля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 19 апреля, погода по прогнозам синоптиков:
19-22 апреля по территории Республики селеопасно и лавиноопасно (свыше 2000 м).
|в Ташкенте:
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|Переменная облачность, ночью и утром возможен дождь, гроза. Днем без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 10-12о, днем 23-25о.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15о, днем 23-28о.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15о, днем 25-30о.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15о, днем 23-28о.
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в Ташкентской области:
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|Переменная облачность, ночью и утром в отдельных районах возможен дождь, гроза. Днем без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15о, днем 23-28о.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17о, днем 25-30о, местами до 33о.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Переменная облачность, ночью и утром в отдельных районах возможен дождь, гроза. Днем без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15о, днем 20-25о.
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в горных районах Республики:
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|Переменная облачность, временами дождь, возможна гроза. В зонах свыше 2200 м лавиноопасно. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8о тепла, днем 12-17о.
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