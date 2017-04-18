Глава Узбекистана направил поздравительное послание патриарху Московскому и всея Руси Кириллу

ТАШКЕНТ, 18 апреля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил послание патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с поздравлениями по случаю празднования Пасхи.

В своем послании глава государства особо отметил, что в Узбекистане активно осуществляются масштабные мероприятия по возрождению и бережному сохранению многонационального культурного наследия, а также укреплению межрелигиозной толерантности и согласия.

Кроме того, Президент выразил уверенность в том, что «Ташкентская епархия, которая в этом году отмечает свое 145-летие, будет и впредь вносить свой посильный вклад в приумножение духовных традиций, которые служат прочной основой мира и процветания в нашей стране».

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