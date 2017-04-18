



В МИД Узбекистана провели встречу с Послом США



ТАШКЕНТ, 18 апреля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня внешнеполитическое ведомство Узбекистана посетила Чрезвычайный и Полномочный Посол Соединенных Штатов Америки Памела Леора Спратлен. Ее принял глава МИД Абдулазиз Камилов. В ходе состоявшейся беседы были обсуждены текущее состояние и актуальные вопросы развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, а также рассмотрены практические аспекты предстоящих двусторонних мероприятий и контактов. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи