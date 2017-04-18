В МИД Узбекистана провели встречу с Послом США

В МИД Узбекистана провели встречу с Послом США18.04.2017 15:44
ТАШКЕНТ, 18 апреля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня внешнеполитическое ведомство Узбекистана посетила Чрезвычайный и Полномочный Посол Соединенных Штатов Америки Памела Леора Спратлен. Ее принял глава МИД Абдулазиз Камилов.
В ходе состоявшейся беседы были обсуждены текущее состояние и актуальные вопросы развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, а также рассмотрены практические аспекты предстоящих двусторонних мероприятий и контактов.
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