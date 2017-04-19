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В Туркменистане ждут гостей и участников Азиады-2017
19.04.2017 12:52

НОВОСТИ В МИРЕ, 19 апреля. /УЗИНФОРМ/. В Ашхабаде с 17 по 27 сентября 2017 года пройдут V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам. Девиз Азиады-2017: «Здоровье. Воодушевление. Дружба». До этого Игры проводились в 2005, 2007, 2009 и 2013 годах соответственно в городах Бангкок (Таиланд), Макао (КНР), Ханой (Вьетнам) и Инчхон (Южная Корея).

19 декабря 2010 года столица Туркменистана получила право на проведение V Азиатских Игр. О данном решении было объявлено в городе Эль-Кувейт, где в штаб-квартире Олимпийского совета Азии был подписан двусторонний документ между ОСА и Национальным олимпийским комитетом (НОК) Туркменистана. 6 июля 2013 года Ашхабаду был официально передан флаг ОСА.

Впервые право на проведение Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам получила страна региона Центральной Азии, и выбор именно Ашхабада был не случаен. Проведение Азиады было бы невозможно, если бы не миролюбивая, конструктивная, подлинно добрососедская внешняя политика Туркменистана, который все больше становится образцом социально-экономического и гуманитарного развития.

Делом государственной важности в Туркменистане стали физкультура и спорт, здоровый образ жизни. В этой связи мировые СМИ широко обращают внимание на слова Президента Гурбангулы Бердымухамедова, что спорт – вне политики, но и политика уже не может быть вне спорта. Это – политика спортивной дипломатии, строящаяся на принципах дружбы и взаимопонимания между народами.

Приняв эстафету очередной Азиады, в Туркменистане выводят предстоящие Игры на новый качественный уровень. Наряду с 45 странами Азии, в соревнованиях впервые будут участвовать спортсмены из 17 государств Океании и Австралии. Впервые Азиада выйдет за границы Азии, чем обретет особо важное международное значение. Ожидается прибытие свыше 30 тысяч иностранных гостей, сотен представителей СМИ.

За медали по 21 виду спорта будут состязаться 6 тысяч атлетов. В программу Азиады-2017 включены 9 видов борьбы и боевых искусств: борьба кураш, борьба на поясах, борьба вольная и классическая (греко-римская), джиу-джитсу, кикбоксинг, самбо, тайский бокс (муай тай), тхэквондо (WTF), туркменская национальная борьба гореш.

Также пройдут состязания по шахматам, бильярду, боулингу, велогонкам на треке, плаванию в 50-метровом бассейне, легкой атлетике, тяжелой атлетике (пауэрлифтингу), баскетболу, футзалу, спортивным танцам и конкуру (конному спорту).

Вслед за получением права на проведение Игр, в Туркменистане началась активная подготовка к ним, сооружение новой инфраструктуры спорта высоких достижений, прежде всего – ашхабадский Олимпийский городок, не имеющий аналогов в Центральноазиатском регионе. На площади 157 гектаров уже возведено порядка 40 объектов, включая 16 спортивных сооружений. На недавнем спортивном конгрессе «Азиада-2017: международное спортивное сотрудничество во имя мира и прогресса» констатировалась абсолютная готовность Туркменистана к приему V Азиатских игр.

Подготовке к Азиаде-2017 сопутствовала модернизация и строительство спортивной инфраструктуры по всей стране. Особого внимания заслуживает ультрасовременный спорткомплекс «Аваза», построенный и оснащенный с участием компаний из Германии, Нидерландов, США и других стран. В рамках Национальной программы поддержки и развития спорта и физической культуры на 2011-2020 годы, к 2020 году в стране планируется построить 119 спортивных школ и 128 спортивных сооружений. Среди всех категорий населения Туркменистана ведется большая работа по повышению уровня культуры в вопросах питания, популяризации развития физкультуры и спорта, здорового образа жизни.

Участников и гостей Азиады-2017 приятно удивит наличие в Туркменистане одной из лучших в мире транспортной инфраструктуры. На всей территории страны продолжается модернизация имеющихся и строительство новых железных дорог и автомагистралей. Ашхабадский Международный аэропорт (пропускная способность около 17 млн. пассажиров в год, или около 2 тыс. пассажиров в час) – крупнейший в Центральноазиатском регионе. По решению известного издания «International Property & Travel», главная воздушная гавань Туркменистана отмечена специальной наградой «Construction Excellence Award» за выдающуюся архитектурную концепцию, качество проектирования и строительства. Также предложено внести в Книгу рекордов Гиннеса архитектурную особенность аэропорта, названную «Самый большой гёль».

Процесс подготовки менеджмента предстоящей Азиады-2017 практически завершен. Профессиональным специалистам будут помогать многочисленные волонтеры. Созданы условия для работы переводчиков. Имеются VIP- и CIP-трибуны, оборудованы специальные места для инвалидов.

Чтобы сохранить чистоту туркменского и мирового спорта, организаторы Азиады-2017 приняли беспрецедентные меры по борьбе с применением допинга. В Туркменистане учреждено Национальное антидопинговое агентство, ведется обучение антидопинговому тестированию.

В ходе подготовки к Азиаде-2017 специального внимания были удостоены вопросы организации работы со СМИ, подготовки качественного масс-медийного продукта о предстоящих Играх. Для этого подготовлены специальные условия для ведения прямых теле-, радио- и онлайн-трансляций.

Одна из особенностей современного Туркменистана - достижения его национальной культуры, известные далеко за пределами страны. Все это, безусловно, будет востребовано в контексте проведения Азиады-2017. Гостей и участников Игр ждут обновленные театры, киноконцертные залы, цирк, музеи, мероприятия по активизации диалога культур в международном масштабе. Весь мир узнает про гостеприимство и радушие туркменистанцев. И, безусловно, благодаря Играм по всему миру расширится круг друзей Туркменистана.

Толерантность и миролюбие местного населения, гуманитарный комфорт, отсутствие в стране межнациональных и межконфессиональных конфликтов свидетельствуют, что гостям и участникам Азиады, как и самим жителям Туркменистана, безопасность априори гарантирована.

Игры V Aзиады откроются на Олимпийском стадионе Ашхабада 17 сентября в 17 часов. 17 наездников принесут на стадион Олимпийский огонь. Свой путь всадники начали от памятника древности Старая Ниса, олицетворяющего богатое историко-культурное наследие туркменского народа. После достопримечательностей в Ахалском, Балканском, Дашогузском и Лебапском велаятах, конники посетят в Марыйском велаяте крупнейшее в Центральной Азии газовое месторождение «Галкыныш» – символ индустриально-инновационной и экономической мощи Туркменистана в XXI веке. Именно здесь будет зажжен Олимпийский факел Азиады-2017, который через территорию Ахалского велаята будет доставлен в столицу Туркменистана на торжественное открытие Азиады-2017.

Все мероприятия по подготовке самых грандиозных и представительных в своей серии - V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам несут глубокий философско-гуманитарный смысл. Как неоднократно подчеркивал Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, в современных условиях спорт призван стать одним из инструментов дружбы и взаимопонимания между народами, в честной спортивной борьбе утверждаются высокие идеалы, направленные на максимальное раскрытие человеческого потенциала, сохранение здоровья, духовное и физическое развитие личности, мир, дружбу и сотрудничество.

Сейчас Туркменистан полностью готов к приему Азиады-2017. В стране ждут участников и гостей предстоящих Игр, которые, без сомнения, будут проведены на самом высоком международном уровне и станут новым качественным шагом на пути развития мирового Олимпийского движения в целом.

УЗИНФОРМ

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