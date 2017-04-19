В Приаралье открыта новая метеостанция

РЕСПУБЛИКА КАРАКАЛПАКСТАН, 19 апреля. /УЗИНФОРМ/. В понедельник в Нукусе была введена в строй новая метеорологическая станция, запущенная в рамках помощи ООН жителям регионов, пострадавших в результате катастрофы Аральского моря.

Станция была возведена в рамках совместного проекта Программы развития ООН и правительства Узбекистана по оказанию содействия фермерским хозяйствам, расположенным в засушливых районах Узбекистана, в частности на севере страны в Каракалпакстане, в адаптации к изменению климата и выживанию в условиях дефицита воды и деградации земель.

Современное оборудование позволит вовремя оповещать о стихийных бедствиях и других погодных явлениях, которые представляют опасность для человека.

Программа ПРООН помощи Приаралью направлена на внедрение новых технологий для управления водными ресурсами и предупреждения климатических явлений, а также использование возобновляемых источников энергии и диверсификацию источников дохода населения. Всего в рамках первого этапа программы по Аральскому морю удалось реализовать более 200 проектов в сфере экономики, здравоохранения и продовольственной безопасности. На эти цели потрачено около 4 миллионов долларов.

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