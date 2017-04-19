В Узбекистане реорганизуют ведомство по демонополизации и развитию конкуренции

В Узбекистане реорганизуют ведомство по демонополизации и развитию конкуренции19.04.2017 11:07
ТАШКЕНТ, 19 апреля. /УЗИНФОРМ/. 18 апреля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ "Об образовании Государственного комитета Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции", направленный на обеспечение качественного изменения государственной политики в сфере развития частной собственности и предпринимательства на базе приватизированного государственного имущества, оказание действенной постприватизационной поддержки субъектам предпринимательства, а также повышение эффективности использования государственного имущества.
Документом предписывается:
1. Преобразовать Государственный комитет Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции в Государственный комитет Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции.
2. Считать важнейшей задачей Государственного комитета Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции всемерную поддержку восстановления и повышения эффективности производственной деятельности приватизированных предприятий, создание на этой основе новых рабочих мест, обеспечивающих устойчивый рост доходов населения, осуществление координации для этих целей деятельности уполномоченных государственных органов, финансовых и других рыночных структур в тесном взаимодействии с Торгово-промышленной палатой и органами государственной власти и управления на местах.
3. Определить приоритетными направлениями деятельности Государственного комитета Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции:
- формирование постоянно обновляемой базы данных и реестра приватизированных объектов в разрезе отраслей, регионов и различных форм приватизации, а также реестра государственных активов;
- проведение на постоянной основе совместно с налоговыми, экономическими и статистическими органами анализа финансово-экономических и производственных показателей деятельности приватизированных предприятий, определение на этой основе бездействующих, низкорентабельных и убыточных предприятий, пустующих и неэффективно используемых объектов и земельных участков;
- выявление причин и факторов низкой эффективности и бездействия ранее приватизированных предприятий, наличия неиспользуемых производственных мощностей, пустующих и незавершенных строительством объектов;
- разработку и обеспечение реализации "дорожных карт" развития конкретных приватизированных предприятий в целях создания новых рабочих мест, повышения эффективности деятельности, модернизации производства и налаживания выпуска конкурентоспособной продукции, с оказанием им содействия в получении разрешительных документов, подключении к коммуникациям и выделении кредитов в коммерческих банках;
- организацию совместно с Торгово-промышленной палатой обучения предпринимателей, реализующих инвестиционные проекты на базе приватизированных объектов, основам ведения бизнеса и разработки бизнес-планов, законодательства в области предпринимательской деятельности, менеджмента, финансового управления и других дисциплин на курсах, проводимых на базе профессиональных колледжей, с привлечением для обмена опытом успешных предпринимателей и иностранных специалистов, работающих в Республике;
- реализацию государственной политики по делам о банкротстве, разработку и участие в реализации программ финансового оздоровления экономически несостоятельных предприятий, повышения эффективности их деятельности и привлечения новых инвесторов;
- управление государственными активами, мониторинг и анализ деятельности хозяйственных обществ с государственной долей, внедрение в них современных международных стандартов и методов корпоративного управления, а также обеспечение открытой и прозрачной реализации государственных активов частным собственникам, в том числе по "нулевой" выкупной стоимости, ведение мониторинга за выполнением инвесторами принятых инвестиционных и социальных обязательств;
- осуществление антимонопольной политики, развитие конкуренции и рынка ценных бумаг, защиту прав потребителей, лицензирование оценочной, риэлтерской и биржевой деятельности, регулирование рынка рекламы;
- организацию системной подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, совершенствование форм и методов работы руководителей и специалистов, в том числе подведомственных структур, повышение их ответственности за своевременное и качественное исполнение возложенных задач.
4. Государственному комитету Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции в срок до 1 января 2018 года совместно с Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций, Советом Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей и г.Ташкента создать постоянно обновляемые:
- базу данных по приватизированным объектам государственной собственности в разрезе отраслей, регионов и различных форм приватизации, обеспечивающую электронное взаимодействие с базами данных налоговых, статистических и кадастровых органов;
- территориальные реестры пустующих и неэффективно используемых приватизированных объектов, производственных площадей и незавершенных строительством объектов в целях их использования для развития частного предпринимательства;
- территориальные реестры пустующих объектов государственной собственности, предлагаемых предпринимателям для организации частного бизнеса.
5. Установить, что:
- Государственный комитет Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции является правопреемником по правам и обязательствам Государственного комитета Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции;
- решения Государственного комитета Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции, принятые в пределах его полномочий, являются обязательными для исполнения министерствами, ведомствами, органами государственной власти на местах, хозяйствующими субъектами, должностными лицами и гражданами;
- территориальными органами Государственного комитета Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции являются Комитет по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции Республики Каракалпакстан и территориальные управления по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции областей и г.Ташкента;
- назначение руководителей территориальных органов Государственного комитета Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции осуществляется решением Коллегии Государственного комитета Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции по согласованию, соответственно, с Председателем Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимами областей и г.Ташкента.
6. Государственному комитету Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции, Торгово-промышленной палате совместно с Центром среднего специального, профессионального образования Министерства высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан, Национальным банком внешнеэкономической деятельности, Советом Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей и города Ташкента:
- организовать с 1 июня 2017 года в каждом районе учебные курсы для предпринимателей, осуществляющих проекты на базе приватизированных объектов, функционирующие в зданиях профессиональных колледжей в свободное от учебных занятий время;
- в трехмесячный срок внести в Кабинет Министров предложения по созданию бизнес-инкубаторов для оказания вновь начинающим предпринимателям экспертной, правовой и консультативной поддержки в подготовке бизнес-планов, получении необходимой информации и решении практических вопросов, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
7. Государственному комитету Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции в двухнедельный срок внести в установленном порядке на утверждение Программу мер по разработке и реализации "дорожных карт" содействия приватизированным предприятиям на 2017-2018 годы.
8. Образовать при Государственном комитете Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции Фонд содействия приватизированным предприятиям на базе Фонда средств от приватизации государственного имущества, с сохранением источников его формирования, определив его приоритетной задачей направление средств на практическую поддержку приватизированных предприятий, реализацию инвестиционных проектов и организацию обучения предпринимателей.
Определить дополнительными источниками поддержки приватизированных предприятий за счет средств Фонда:
- дивиденды по государственной доле в хозяйственных обществах, направляемые в республиканский бюджет;
- средства от аренды государственного имущества, направляемые в бюджет Республики Каракалпакстан, местные бюджеты областей и г.Ташкента;
- поступления Фонда в части, подлежащей направлению в республиканский и местные бюджеты, за исключением средств от реализации объектов государственной собственности, направляемых в бюджет Республики Каракалпакстан, местные бюджеты областей и г.Ташкента согласно Указу Президента Республики Узбекистан от 17 января 2017 года № УП-4933.
Кабинету Министров в месячный срок утвердить Положение о порядке формирования и использования средств Фонда содействия приватизированным предприятиям.
9. Кабинету Министров в двухнедельный срок внести в установленном порядке на утверждение проект постановления Президента Республики Узбекистан об организации деятельности Государственного комитета Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции.
10. Освободить Государственный комитет Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции и его территориальные органы от уплаты государственной пошлины по искам, вносимым на рассмотрение судов в соответствии с возложенными на комитет полномочиями.
11. Признать утратившим силу Указ Президента Республики Узбекистан от 13 ноября 2012 года №УП-4483 "Об образовании Государственного комитета Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции".
12. Государственному комитету Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции совместно с Министерством юстиции Республики Узбекистан, другими заинтересованными министерствами и ведомствами в двухмесячный срок внести в Кабинет Министров предложения об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из настоящего Указа.
13. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на премьер-министра Республики Узбекистан Арипова А.Н. и Государственного советника Президента Республики Узбекистан Голышева В.А.
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