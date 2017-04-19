



В Узбекистане реорганизуют ведомство по демонополизации и развитию конкуренции



ТАШКЕНТ, 19 апреля. /УЗИНФОРМ/. 18 апреля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ "Об образовании Государственного комитета Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции", направленный на обеспечение качественного изменения государственной политики в сфере развития частной собственности и предпринимательства на базе приватизированного государственного имущества, оказание действенной постприватизационной поддержки субъектам предпринимательства, а также повышение эффективности использования государственного имущества. Документом предписывается: 1. Преобразовать Государственный комитет Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции в Государственный комитет Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции.



2. Считать важнейшей задачей Государственного комитета Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции всемерную поддержку восстановления и повышения эффективности производственной деятельности приватизированных предприятий, создание на этой основе новых рабочих мест, обеспечивающих устойчивый рост доходов населения, осуществление координации для этих целей деятельности уполномоченных государственных органов, финансовых и других рыночных структур в тесном взаимодействии с Торгово-промышленной палатой и органами государственной власти и управления на местах.



3. Определить приоритетными направлениями деятельности Государственного комитета Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции: формирование постоянно обновляемой базы данных и реестра приватизированных объектов в разрезе отраслей, регионов и различных форм приватизации, а также реестра государственных активов;

проведение на постоянной основе совместно с налоговыми, экономическими и статистическими органами анализа финансово-экономических и производственных показателей деятельности приватизированных предприятий, определение на этой основе бездействующих, низкорентабельных и убыточных предприятий, пустующих и неэффективно используемых объектов и земельных участков;

выявление причин и факторов низкой эффективности и бездействия ранее приватизированных предприятий, наличия неиспользуемых производственных мощностей, пустующих и незавершенных строительством объектов;

разработку и обеспечение реализации "дорожных карт" развития конкретных приватизированных предприятий в целях создания новых рабочих мест, повышения эффективности деятельности, модернизации производства и налаживания выпуска конкурентоспособной продукции, с оказанием им содействия в получении разрешительных документов, подключении к коммуникациям и выделении кредитов в коммерческих банках;

организацию совместно с Торгово-промышленной палатой обучения предпринимателей, реализующих инвестиционные проекты на базе приватизированных объектов, основам ведения бизнеса и разработки бизнес-планов, законодательства в области предпринимательской деятельности, менеджмента, финансового управления и других дисциплин на курсах, проводимых на базе профессиональных колледжей, с привлечением для обмена опытом успешных предпринимателей и иностранных специалистов, работающих в Республике;

реализацию государственной политики по делам о банкротстве, разработку и участие в реализации программ финансового оздоровления экономически несостоятельных предприятий, повышения эффективности их деятельности и привлечения новых инвесторов;

управление государственными активами, мониторинг и анализ деятельности хозяйственных обществ с государственной долей, внедрение в них современных международных стандартов и методов корпоративного управления, а также обеспечение открытой и прозрачной реализации государственных активов частным собственникам, в том числе по "нулевой" выкупной стоимости, ведение мониторинга за выполнением инвесторами принятых инвестиционных и социальных обязательств;

осуществление антимонопольной политики, развитие конкуренции и рынка ценных бумаг, защиту прав потребителей, лицензирование оценочной, риэлтерской и биржевой деятельности, регулирование рынка рекламы;

организацию системной подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, совершенствование форм и методов работы руководителей и специалистов, в том числе подведомственных структур, повышение их ответственности за своевременное и качественное исполнение возложенных задач. 4. Государственному комитету Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции в срок до 1 января 2018 года совместно с Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций, Советом Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей и г.Ташкента создать постоянно обновляемые: базу данных по приватизированным объектам государственной собственности в разрезе отраслей, регионов и различных форм приватизации, обеспечивающую электронное взаимодействие с базами данных налоговых, статистических и кадастровых органов;

территориальные реестры пустующих и неэффективно используемых приватизированных объектов, производственных площадей и незавершенных строительством объектов в целях их использования для развития частного предпринимательства;

территориальные реестры пустующих объектов государственной собственности, предлагаемых предпринимателям для организации частного бизнеса. 5. Установить, что: Государственный комитет Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции является правопреемником по правам и обязательствам Государственного комитета Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции;

решения Государственного комитета Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции, принятые в пределах его полномочий, являются обязательными для исполнения министерствами, ведомствами, органами государственной власти на местах, хозяйствующими субъектами, должностными лицами и гражданами;

территориальными органами Государственного комитета Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции являются Комитет по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции Республики Каракалпакстан и территориальные управления по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции областей и г.Ташкента;

назначение руководителей территориальных органов Государственного комитета Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции осуществляется решением Коллегии Государственного комитета Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции по согласованию, соответственно, с Председателем Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимами областей и г.Ташкента. 6. Государственному комитету Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции, Торгово-промышленной палате совместно с Центром среднего специального, профессионального образования Министерства высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан, Национальным банком внешнеэкономической деятельности, Советом Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей и города Ташкента: организовать с 1 июня 2017 года в каждом районе учебные курсы для предпринимателей, осуществляющих проекты на базе приватизированных объектов, функционирующие в зданиях профессиональных колледжей в свободное от учебных занятий время;

в трехмесячный срок внести в Кабинет Министров предложения по созданию бизнес-инкубаторов для оказания вновь начинающим предпринимателям экспертной, правовой и консультативной поддержки в подготовке бизнес-планов, получении необходимой информации и решении практических вопросов, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. 7. Государственному комитету Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции в двухнедельный срок внести в установленном порядке на утверждение Программу мер по разработке и реализации "дорожных карт" содействия приватизированным предприятиям на 2017-2018 годы.



8. Образовать при Государственном комитете Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции Фонд содействия приватизированным предприятиям на базе Фонда средств от приватизации государственного имущества, с сохранением источников его формирования, определив его приоритетной задачей направление средств на практическую поддержку приватизированных предприятий, реализацию инвестиционных проектов и организацию обучения предпринимателей.



Определить дополнительными источниками поддержки приватизированных предприятий за счет средств Фонда: дивиденды по государственной доле в хозяйственных обществах, направляемые в республиканский бюджет;

средства от аренды государственного имущества, направляемые в бюджет Республики Каракалпакстан, местные бюджеты областей и г.Ташкента;

поступления Фонда в части, подлежащей направлению в республиканский и местные бюджеты, за исключением средств от реализации объектов государственной собственности, направляемых в бюджет Республики Каракалпакстан, местные бюджеты областей и г.Ташкента согласно Указу Президента Республики Узбекистан от 17 января 2017 года № УП-4933. Кабинету Министров в месячный срок утвердить Положение о порядке формирования и использования средств Фонда содействия приватизированным предприятиям.



9. Кабинету Министров в двухнедельный срок внести в установленном порядке на утверждение проект постановления Президента Республики Узбекистан об организации деятельности Государственного комитета Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции.



10. Освободить Государственный комитет Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции и его территориальные органы от уплаты государственной пошлины по искам, вносимым на рассмотрение судов в соответствии с возложенными на комитет полномочиями.



11. Признать утратившим силу Указ Президента Республики Узбекистан от 13 ноября 2012 года №УП-4483 "Об образовании Государственного комитета Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции".



12. Государственному комитету Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции совместно с Министерством юстиции Республики Узбекистан, другими заинтересованными министерствами и ведомствами в двухмесячный срок внести в Кабинет Министров предложения об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из настоящего Указа.



13. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на премьер-министра Республики Узбекистан Арипова А.Н. и Государственного советника Президента Республики Узбекистан Голышева В.А. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи