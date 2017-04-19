



Глава Узбекистана направил послание Президенту Турции



ТАШКЕНТ, 19 апреля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил послание Президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану с поздравлениями по случаю успешного проведения состоявшегося 16 апреля всенародного референдума о внесении изменений в конституцию страны.



Президент Узбекистана выразил уверенность, что дружественные связи между узбекским и турецким народами в скором будущем выйдут на качественно новый уровень, а также пожелал Президенту Турции доброго здоровья и новых успехов в ответственной государственной деятельности, а турецкому народу – мира, благополучия и постоянного прогресса. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи