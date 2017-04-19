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В Узбекистане принят комплекс мер по повышению конкурентоспособности приватизированных предприятий
19.04.2017 11:37

ТАШКЕНТ, 19 апреля. /УЗИНФОРМ/. 18 апреля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О мерах по повышению эффективности работы с приватизированными предприятиями".

Документ гласит:

"Отметить, что за период независимого развития страны в рамках системной работы по приватизации и разгосударствлению в частную собственность реализовано свыше 30 тысяч государственных объектов, в том числе 6,5 тысячи крупных и средних предприятий. В результате в настоящее время на негосударственный сектор приходится более 81 процента валового внутреннего продукта, 94 процента промышленного производства и более 82 процентов всего занятого населения.

Вместе с тем, как показывает проведенный критический анализ, приватизация ряда предприятий не дала ожидаемого эффекта.

В частности, ознакомление с ходом социально-экономического развития в регионах Республики показывает, что собственники приватизированных предприятий серьезно не занимаются эффективным использованием производственных мощностей и долгосрочным развитием предприятий, восстановлением профильных производств и внедрением современных технологий, обеспечивающих конкурентоспособность выпускаемой продукции. Это видно на примере таких ранее приватизированных предприятий, как заводы "Реле и автоматика", "Алгоритм" в г.Ташкенте, завод "Красный двигатель" и Лифтостроительный завод в г.Самарканде, Гиждуванская прядильная фабрика, птицефабрика в Ургенчском районе Хорезмской области, "Кирпичный завод №16" в г.Термезе, и многих других объектов.

По результатам инвентаризации выявлено более 2 тысяч низкорентабельных и убыточных маломощных хозяйствующих субъектов, созданных на базе ранее приватизированных предприятий, в том числе более тысячи бездействующих и фактически пустующих объектов, неэффективно используемых земельных участков и производственных помещений.

Государственные органы слабо занимаются изучением фактического положения дел приватизированных предприятий, мониторингом их производственной деятельности и финансово-экономического состояния, анализом имеющихся проблем и выявлением причин, оказанием им практического содействия в обеспечении кредитными и материальными ресурсами, восстановлении инженерно-производственной инфраструктуры, нахождении внутренних и внешних рынков сбыта.

Данная ситуация требует кардинального пересмотра подходов, принципов и методов работы уполномоченных органов с приватизированными предприятиями, оказания им всемерного содействия в повышения эффективности деятельности, разработке и реализации "дорожных карт" по восстановлению и развитию производства, обучении основам предпринимательской деятельности, а также расширения финансовых источников поддержки приватизированных предприятий.

В принятой Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах в качестве важнейших задач дальнейшего развития и либерализации экономики определены усиление приоритетной роли частной собственности и создание благоприятных условий для развития частного предпринимательства на базе приватизированных объектов.

Учитывая имеющийся огромный экономический и производственный потенциал приватизированных предприятий, они должны стать локомотивом экономического роста за счет расширения производства, наращивания экспорта, повышения занятости и доходов населения. Оказание всемерной поддержки приватизированным предприятиям должно обеспечить в ближайшие годы мощный импульс в развитии регионов республики и страны в целом.

Все это ставит решение вопросов, связанных с оказанием поддержки приватизированным предприятиям, как одну из важнейших задач Правительства республики и образованного Государственного комитета Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции.

В целях обеспечения кардинального повышения эффективности работы по развитию частной собственности и предпринимательства, организации системной и адресной поддержки проектов, реализуемых на базе приватизированных предприятий, а также осуществления необходимой координации деятельности уполномоченных органов в ходе реализации поставленных задач:

1. Определить, что Государственный комитет Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции в своей деятельности подотчетен непосредственно Премьер-министру Республики Узбекистан.

2. Образовать Комиссию по совершенствованию и повышению эффективности деятельности Государственного комитета Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции в составе согласно приложению, определив ее основными задачами:

  • организацию деятельности Государственного комитета Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции в соответствии с возложенными на комитет задачами и функциями;
  • своевременную и в полном объеме реализацию мероприятий по ведению реестра приватизированных предприятий, проведению постоянного мониторинга и анализа их деятельности;
  • организацию разработки и реализации "дорожных карт" по восстановлению и повышению эффективности деятельности приватизированных предприятий, а также координацию деятельности министерств, ведомств, органов государственной власти на местах, коммерческих банков и других организаций по вопросам, связанным с реализацией "дорожных карт";
  • создание и обеспечение эффективной организации деятельности Республиканского центра обучения основам предпринимательской деятельности и его территориальных филиалов, направленной на организацию постоянно действующих учебных курсов для руководителей и производственно-технического персонала приватизированных предприятий по вопросам разработки бизнес-планов, законодательства в области предпринимательской деятельности, менеджмента, финансового управления и другим дисциплинам;
  • укрепление кадрового потенциала Государственного комитета Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции, организацию системной подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров комитета.

3. Комиссии (Арипову А.Н.):

  • в месячный срок организовать аттестацию руководителей Государственного комитета Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции, начальников главных управлений, управлений и отделов центрального аппарата, Комитета по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции Республики Каракалпакстан, территориальных управлений областей и г.Ташкента, а также подведомственных структур;
  • по итогам аттестации обеспечить укомплектование руководящих кадров Государственного комитета Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции высококвалифицированными, инициативными и добросовестными специалистами, способными обеспечить своевременную и эффективную реализацию задач, возложенных на комитет;
  • обеспечить регулярное заслушивание отчетов руководителей Государственного комитета Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции, Комитета по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции Республики Каракалпакстан, территориальных управлений областей и г.Ташкента о принимаемых конкретных мерах по исполнению возложенных на них задач и функций, разработке и реализации "дорожных карт" по восстановлению и повышению эффективности деятельности приватизированных предприятий.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на премьер-министра Республики Узбекистан Арипова А.Н. ".

УЗИНФОРМ

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