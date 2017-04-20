В Узбекистане создана структура по контролю качества питьевой воды

ТАШКЕНТ, 20 апреля. /УЗИНФОРМ/. 18 апреля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ "Об образовании Государственной инспекции по контролю за использованием питьевой воды при Кабинете Министров Республики Узбекистан".

Документ гласит:

В целях коренного улучшения обеспечения населения Республики качественной питьевой водой, эффективной эксплуатации объектов системы водоснабжения и канализации, рационального использования ресурсов питьевой воды, а также создания единой системы государственного контроля за использованием питьевой воды:



1. Образовать Государственную инспекцию по контролю за использованием питьевой воды при Кабинете Министров Республики Узбекистан (далее – Госводинспекция) с территориальными инспекциями по контролю за использованием питьевой воды в Республике Каракалпакстан, областях и городе Ташкенте.



2. Определить основной задачей Государственной инспекции по контролю за использованием питьевой воды осуществление государственного контроля за:

соблюдением требований законодательства и нормативных документов в области технического регулирования в сфере рационального и эффективного производства, транспортировки и реализации питьевой воды, оказанием услуг канализации и очистки сточных вод;

проведением организациями водоснабжения и канализации технического аудита объектов системы водоснабжения и канализации, направленного на совершенствование технологического процесса и энергосбережения;

соблюдением требований технических условий на подключение к системе водоснабжения и канализации, недопущением самовольных подключений к системе водоснабжения и канализации;

состоянием и условиями эксплуатации объектов системы водоснабжения и канализации, реализацией мероприятий по профилактике и предупреждению повреждений и аварий в системе водоснабжения и канализации, за соблюдением установленных норм потерь питьевой воды;

состоянием и условиями эксплуатации скважин подземных вод, независимо от их форм собственности.

3. Установить, что:

инспекции по контролю за использованием питьевой воды в Республике Каракалпакстан, областях и городе Ташкенте подотчетны непосредственно Госводинспекции;

Госводинспекция и ее территориальные инспекции по контролю за использованием питьевой воды образуют единую систему органов государственного контроля Республики Узбекистан в области водоснабжения и канализации;

начальник Госводинспекции назначается и освобождается от должности Кабинетом Министров Республики Узбекистан;

по статусу начальник Госводинспекции приравнивается к первому заместителю министра;

руководители территориальных инспекций по контролю за использованием питьевой воды назначаются и освобождаются от должности начальником Госводинспекции по представлению соответственно Председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимов областей и города Ташкента.

4. Определить, что Госводинспекция осуществляет свою деятельность во взаимодействии с:

Республиканской комиссией по координации и мониторингу реализации Программы комплексного развития и модернизации систем питьевого водоснабжения и канализации – по вопросам рационального и эффективного производства, транспортировки и реализации питьевой воды, контроля за использованием питьевой воды, оказания услуг канализации и очистки сточных вод;

Министерством жилищно-коммунального обслуживания Республики Узбекистан – по вопросам совершенствования нормативно-правовой базы в области водоснабжения и канализации, а также соблюдения технологического процесса производства питьевой воды;

Государственным комитетом Республики Узбекистан по геологии и минеральным ресурсам – по вопросам осуществления системного мониторинга, анализа гидрогеологической информации и обеспечения эффективного использования скважин подземных вод;

органами исполнительной власти на местах, органами самоуправления граждан – по вопросам рационального использования питьевой воды, недопущения самовольного подключения к системе водоснабжения и канализации.

5. Кабинету Министров Республики Узбекистан в недельный срок внести проект постановления Президента Республики Узбекистан об организации деятельности Государственной инспекции по контролю за использованием питьевой воды при Кабинете Министров Республики Узбекистан.



6. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на первого заместителя премьер-министра Республики Узбекистан – председателя правления АО "Узбекистон темир йуллари" Раматова А.Ж. ".

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