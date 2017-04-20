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В Узбекистане реорганизуют деятельность служб коммунального хозяйства
20.04.2017 11:29

ТАШКЕНТ, 20 апреля. /УЗИНФОРМ/. 18 апреля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ "О мерах по дальнейшему совершенствованию управления системой жилищно-коммунального обслуживания".

Документом предписывается в целях кардинального улучшения охвата населения Республики качественными жилищно-коммунальными услугами, дальнейшего совершенствования системы эксплуатации жилищного фонда на основе формирования сопряженной технологической цепочки взаимодействия всех организаций в сфере жилищно-коммунального обслуживания, создания эффективной системы технического контроля за соблюдением требований в части сохранности многоквартирных домов, а также повышения качества работы и обеспечения финансово-экономической устойчивости товариществ частных собственников жилья:

1. Образовать Министерство жилищно-коммунального обслуживания Республики Узбекистан (далее – Минжилкомобслуживания) с созданием в его структуре:

  • Министерства жилищно-коммунального обслуживания Республики Каракалпакстан, управлений жилищно-коммунального обслуживания областей, Главного управления жилищно-коммунального обслуживания города Ташкента с отделами в районах (городах);
  • Инспекции по контролю в сфере эксплуатации многоквартирного жилищного фонда при Министерстве жилищно-коммунального обслуживания Республики Узбекистан (Жилфондинспекция) и ее территориальных инспекций в Республике Каракалпакстан, областях и городе Ташкенте;
  • ГУП "Инжиниринговая компания по строительству многоквартирных домов, объектов теплоснабжения" с территориальными филиалами.

2. Определить основными задачами и направлениями деятельности Министерства жилищно-коммунального обслуживания Республики Узбекистан:

  • проведение единой государственной политики и межотраслевой координации в сфере жилищно-коммунального обслуживания;
  • обеспечение реализации государственных программ по строительству доступных многоквартирных домов, осуществление функций заказчика по строительству доступных многоквартирных домов, объектов водоснабжения, канализации, теплоснабжения, организацию сноса ветхого и аварийного жилья;
  • организацию работ по проведению мониторинга технического состояния многоквартирных домов, в том числе осуществлению капитального и текущего ремонта многоквартирного жилищного фонда;
  • координацию деятельности товариществ частных собственников жилья, осуществление контроля за соблюдением требований по содержанию, эксплуатации и определению эксплуатационных затрат многоквартирного жилищного фонда, правил и норм технической эксплуатации многоквартирных домов, содержанию прилегающей территории многоквартирных домов в соответствии с санитарными нормами, правилами и гигиеническими нормативами;
  • разработку и организацию качественного выполнения программ по развитию, модернизации и реконструкции объектов водоснабжения и канализации, систем теплоснабжения в увязке со схемами развития и генеральными планами населенных пунктов, обеспечение координации и управления деятельностью организаций данной сферы;
  • внедрение в систему жилищно-коммунального обслуживания ресурсо- и энергосберегающих технологий и оборудования, включая оснащение объектов жилищно-коммунального хозяйства современными измерительными приборами учета, широкое применение современных и качественных отечественных строительных материалов, изделий, обеспечивающих снижение себестоимости строительно-монтажных работ;
  • выработку предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере жилищно-коммунального обслуживания, разработку и внедрение с учетом передового опыта развитых зарубежных стран современных форм и методов жилищно-коммунального обслуживания;
  • формирование по согласованию с Министерством финансов Республики Узбекистан тарифной политики на оказание услуг по водоснабжению, канализации, теплоснабжению, реализацию комплексных мероприятий по укреплению экономической устойчивости организаций сферы жилищно-коммунального обслуживания;
  • внесение предложений по подготовке кадров для сферы жилищно-коммунального обслуживания, организацию переподготовки и повышения квалификации кадров, предусмотрев проведение учебных стажировок за рубежом, внедрение современных информационно-коммуникационных технологий, программных продуктов, ведомственных информационных систем и баз данных.

3. Установить, что:

  • решения Министерства жилищно-коммунального обслуживания Республики Узбекистан, принятые в пределах его полномочий, являются обязательными для исполнения министерствами, ведомствами, органами исполнительной власти на местах, а также хозяйствующими субъектами и гражданами;
  • Министерство жилищно-коммунального обслуживания Республики Каракалпакстан, управления жилищно-коммунального обслуживания областей и Главное управление жилищно-коммунального обслуживания города Ташкента подотчетны, соответственно, Министерству жилищно-коммунального обслуживания Республики Узбекистан, Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и города Ташкента;
  • министр жилищно-коммунального обслуживания Республики Каракалпакстан назначается и освобождается от должности Жокаргы Кенесом Республики Каракалпакстан по согласованию с министром жилищно-коммунального обслуживания Республики Узбекистан;
  • начальники управлений жилищно-коммунального обслуживания областей и Главного управления жилищно-коммунального обслуживания города Ташкента назначаются и освобождаются от должности приказом министра жилищно-коммунального обслуживания Республики Узбекистан по представлению, соответственно, хокимов областей и города Ташкента;
  • министр жилищно-коммунального обслуживания Республики Каракалпакстан, начальники управлений жилищно-коммунального обслуживания областей и Главного управления жилищно-коммунального обслуживания города Ташкента приравниваются по статусу, соответственно, к заместителю Председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан, заместителям хокимов областей и города Ташкента.

4. Возложить на Министерство жилищно-коммунального обслуживания Республики Узбекистан, Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей и города Ташкента ответственность за обеспечение эффективного взаимодействия территориальных подразделений, включая отделы жилищно-коммунального обслуживания районов (городов), в вопросах:

  • организации управления и эксплуатации объектов жилищно-коммунального обслуживания и инженерных коммуникаций;
  • реализации программ по строительству доступных многоквартирных домов, объектов водоснабжения, канализации и теплоснабжения.

5. Считать основными задачами Инспекции по контролю в сфере эксплуатации многоквартирного жилищного фонда при Министерстве жилищно-коммунального обслуживания Республики Узбекистан осуществление контроля за:

  • соблюдением правил содержания и эксплуатации многоквартирного жилищного фонда, прилегающей территории и недопущением самовольной перепланировки помещений собственниками недвижимого имущества;
  • соблюдением правил и системным проведением ремонтно-восстановительных работ мест общего пользования, фасадов, внутридомовых инженерных коммуникаций;
  • соблюдением организациями сферы жилищно-коммунального обслуживания требований нормативных документов в области технического регулирования при оказании соответствующих коммунальных услуг;
  • целевым использованием средств собственников недвижимого имущества в многоквартирных домах, аккумулируемых для проведения капитального ремонта многоквартирных домов.

6. Предоставить Инспекции по контролю в сфере эксплуатации многоквартирного жилищного фонда право выдавать обязательные для исполнения предписания:

  • товариществам частных собственников жилья и собственникам недвижимого имущества – по устранению имеющихся нарушений правил содержания и эксплуатации многоквартирных домов;
  • организациям сферы жилищно-коммунального обслуживания – по соблюдению требований нормативных документов в области технического регулирования при оказании соответствующих коммунальных услуг.

Определить, что при неисполнении выданных предписаний Инспекция, в соответствии с законодательством, имеет право в установленном законодательством порядке налагать штрафы на соответствующих должностных лиц.

7. Министерству жилищно-коммунального обслуживания Республики Узбекистан совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами в месячный срок представить в Кабинет Министров предложения о внесении изменений и дополнений в:

  • Кодекс Республики Узбекистан "Об административной ответственности" - в части административных правонарушений и административной ответственности, а также подведомственности дел об административных правонарушениях, вытекающих из полномочий Инспекции по контролю в сфере эксплуатации многоквартирного жилищного фонда при Министерстве жилищно-коммунального обслуживания Республики Узбекистан;
  • Жилищный кодекс Республики Узбекистан и Закон Республики Узбекистан "О товариществах частных собственников жилья" - в части полномочий Министерства жилищно-коммунального обслуживания Республики Узбекистан по взаимоотношениям с товариществами частных собственников жилья.

8. Преобразовать:

  • Узбекское агентство "Узкоммунхизмат" в Агентство "Коммунхизмат" с включением его в структуру Министерства жилищно-коммунального обслуживания Республики Узбекистан и возложением на него задач по разработке и реализации инвестиционных проектов с участием международных финансовых организаций в сфере жилищно-коммунального обслуживания;
  • ГУП "Инжиниринговая компания по строительству объектов агентства "Узкоммунхизмат" в ГУП "Инжиниринговая компания по строительству объектов водоснабжения и канализации" с созданием межрегиональных филиалов и прямым подчинением Министерству жилищно-коммунального обслуживания Республики Узбекистан.

9. Принять предложения Министерства финансов, Центрального банка, Министерства юстиции Республики Узбекистан, коммерческих банков об образовании в Министерстве жилищно-коммунального обслуживания Республики Узбекистан Фонда развития жилищно-коммунального хозяйства с целевым направлением его средств, в первую очередь, на строительство, капитальный и текущий ремонт доступного многоквартирного жилищного фонда, объектов водоснабжения, канализации и теплоснабжения, оснащение специальной техникой, оборудованием, машинами и механизмами, а также другие цели, связанные с реализацией возложенных на министерство задач и функций.

10. Кабинету Министров Республики Узбекистан в недельный срок внести в установленном порядке на утверждение проект постановления Президента Республики Узбекистан об организации деятельности Министерства жилищно-коммунального обслуживания Республики Узбекистан.

11. Внести изменения и дополнения в некоторые указы Президента Республики Узбекистан согласно приложению.

12. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на первого заместителя премьер-министра Республики Узбекистан – председателя правления АО "Узбекистон темир йуллари" Раматова А.Ж.

УЗИНФОРМ

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