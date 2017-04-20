Глава Узбекистана провел рабочее совещание по вопросам оптимизации производств

ТАШКЕНТ, 20 апреля. /УЗИНФОРМ/. 19 апреля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел рабочее видеоселекторное совещание, организованное с целью обсуждению необходимого комплекса мер по усилению персональной ответственности руководителей всех уровней за оптимизацию объемов и структуры импорта за счет углубления локализации производства и расширения промышленной кооперации, а также безусловное выполнение прогнозных параметров экспорта и полную мобилизацию резервов для дальнейшего увеличения его объемов.

Глава государства привел цифры, подтверждающие, что несмотря на принимаемые меры по расширению производства локализуемой импортозамещающей продукции, комплексами Кабинета Министров, министерствами, ведомствами и хозяйственными объединениями допускается необоснованный рост объемов импорта, что приводит к неэффективному использованию валютных средств, которые могли бы направляться на реализацию важнейших для экономики нашей страны проектов по дальнейшему расширению объемов производства и созданию новых рабочих мест.

В данной связи отдельные руководители были строго предупреждены, что за рост объемов импорта, особенно продукции, сырья и материалов, производящихся в нашей стране, а также отвлечение валютных ресурсов на несвойственный импорт, к ним будут применены жесткие меры ответственности, вплоть до рассмотрения вопроса о соответствии занимаемой должности.

Перед руководителями комплексов Кабинета Министров, министерств, ведомств, акционерных компаний, ассоциаций, хозяйственных объединений поставлен вопрос об их персональной ответственности за оптимизацию и сокращение импорта, а также эффективное использование валютных средств курируемыми организациями и предприятиями.

Государственному таможенному комитету было поручено установить постоянный жесткий контроль за соответствием структуры и номенклатуры импорта профилю деятельности импортеров и ежемесячно докладывать руководителям комплексов Кабинета Министров для оперативного принятия соответствующих мер по недопущению ввоза несвойственных товаров.

Государственному комитету по инвестициям поручено обеспечить критический анализ обоснованности ценовых параметров в контрактах на импортные оборудование и технологии, их тендерной документации, а также инвестиционных проектов, заключаемых на условиях «под ключ».

Министерству экономики было поручено критически пересмотреть подход при формировании Программы локализации, предусмотрев внедрение с 2018 года уведомительного механизма включения в программу новых проектов локализации на основе перечня импортозамещающей продукции, предлагаемой к освоению на отечественных предприятиях.

Руководителю Комиссии по критическому анализу объема и структуры импорта товаров (работ, услуг), углублению локализации производства импортозамещающей продукции, созданной Распоряжением Президента Республики Узбекистан от 6 апреля 2017 года № Р-4891, М. Нурмуратову поручено в соответствии с возложенными на Комиссию задачами и функциями ежемесячно вносить в Аппарат Президента Республики Узбекистан информацию о принимаемых отраслями мерах по сокращению импорта и локализации производства импортозамещающей продукции, а также проекты решений Президента Республики Узбекистан по устранению выявленных недостатков и мерам персональной ответственности к руководителям всех уровней.

Отдельное внимание участников совещания было обращено на факты формального отношения многих предприятий к заключению договоров на Международной промышленной ярмарке и Кооперационной бирже, а также вопросам увеличения объемов и расширения номенклатуры экспорта товаров, работ и услуг, вовлечению неиспользованных резервов для дополнительного экспорта с учетом сложившейся конъюнктуры на мировом рынке.

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