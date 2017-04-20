Глава МИД Узбекистана провел встречу с коллегой из Омана

ТАШКЕНТ, 20 апреля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Ташкенте была проведена встреча глав внешнеполитических ведомств Узбекистана и Султаната Оман Абдулазиза Камилова и Бадра бин Хамада аль-Бусаиди, прибывшего в Узбекистан во главе представительной делегации для участия в двусторонних политических консультациях по линии МИД.

В рамках встречи и состоявшихся в этот же день межмидовских консультаций были обсуждены вопросы развития узбекско-оманского диалога в сферах политики, международного сотрудничества, транспорта и связи, экономики и торговли, науки, образования, культуры.

УЗИНФОРМ