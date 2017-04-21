Делегация Узбекистана вернулась из Казахстана

ТАШКЕНТ, 21 апреля. /УЗИНФОРМ/. Делегация Узбекистана вернулась после визита в Казахстан, где с 17 по 19 апреля в Астане было проведено очередное заседание Совета национальных координаторов (СНК) государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.

В ходе состоявшихся переговоров члены делегаций Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана провели обмен мнениями относительно хода подготовки к предстоящим заседаниям Совета глав государств и других уставных органов ШОС.

Также были рассмотрены проекты повестки дня, перечень предлагаемых к подписанию документов и другие актуальные вопросы углубления взаимодействия в рамках ШОС.

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