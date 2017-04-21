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В Узбекистане пересмотрели стратегию подготовки кадров
21.04.2017 12:34

ТАШКЕНТ, 21 апреля. /УЗИНФОРМ/. 20 апреля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О мерах по дальнейшему развитию системы высшего образования", направленное на дальнейшее совершенствование и комплексное развитие системы высшего образования в стране.

Документом предписывается в целях кардинального совершенствования системы высшего образования, коренного пересмотра содержания подготовки кадров в соответствии с приоритетными задачами социально-экономического развития страны, обеспечения необходимых условий для подготовки специалистов с высшим образованием на уровне международных стандартов:

1. Считать важнейшими задачами дальнейшего совершенствования и комплексного развития системы высшего образования:

  • установление каждым высшим образовательным учреждением страны тесных перспективных партнерских отношений с ведущими профильными зарубежными научно-образовательными учреждениями, широкое внедрение в учебный процесс передовых педагогических технологий, учебных программ и учебно-методических материалов, основанных на международных образовательных стандартах, активное привлечение к научно-педагогической деятельности, проведению мастер-классов, курсов повышения квалификации высококвалифицированных преподавателей и ученых из зарубежных образовательных учреждений-партнеров, организацию на системной основе на их базе стажировки магистрантов, молодых преподавателей и научных кадров, переподготовки и повышения квалификации профессорско-преподавательских кадров отечественных высших образовательных учреждений;
  • формирование целевых параметров подготовки кадров с высшим образованием, оптимизацию направлений и специальностей обучения в высших образовательных учреждениях с учетом перспектив комплексного развития регионов и отраслей экономики, потребностей реализуемых территориальных и отраслевых программ;
  • дальнейшее совершенствование образовательного процесса, учебных планов и программ высшего образования на основе широкого использования новейших педагогических технологий и методов обучения, качественное обновление и внедрение современных форм организации научно-образовательного процесса магистратуры;
  • создание и широкое внедрение в систему высшего образования учебных пособий нового поколения, обеспечение высших образовательных учреждений современной учебной, учебно-методической и научной литературой, в том числе на основе приобретения и перевода новейшей зарубежной литературы, регулярное обновление фондов информационно-ресурсных центров;
  • неуклонное повышение уровня и качества профессионального мастерства педагогических кадров, прохождение повышения квалификации, стажировки педагогических и научных сотрудников, обучение выпускников высших образовательных учреждений по программам PhD и магистратуры за рубежом, широкое привлечение в образовательный процесс высших образовательных учреждений и центров переподготовки и повышения квалификации высококвалифицированных зарубежных ученых, преподавателей и специалистов;
  • укрепление научного потенциала высших образовательных учреждений, дальнейшее развитие вузовской науки, усиление ее интеграции с академической наукой, повышение эффективности и результативности научно-исследовательской деятельности профессорско-преподавательского состава, вовлечение одаренной студенческой молодежи в занятия научной деятельностью;
  • усиление духовно-нравственного содержания высшего образования, проведение широкой просветительской и воспитательной работы по глубокому укоренению среди студенческой молодежи преданности идее независимости, верности национальным традициям гуманности и высокой духовности, укреплению критического мышления и иммунитета к чуждым идеям и идеологиям;
  • дальнейшее укрепление материально-технической базы высших образовательных учреждений путем строительства, реконструкции и капитального ремонта учебных и научно-лабораторных зданий и корпусов, спортивных сооружений и объектов социально-инженерной инфраструктуры, оснащения учебно-научной лабораторной базы современными приборами и оборудованием по приоритетным направлениям вузовской науки;
  • оснащение высших образовательных учреждений средствами современных информационно-коммуникационных технологий, расширение доступа студентов, преподавателей и молодых исследователей к мировым образовательным ресурсам, электронным каталогам передовой научной литературы и базам данных.

2. Утвердить Программу комплексного развития системы высшего образования на период 2017-2021 годы (далее - Программа), включающую:

  • Комплекс мероприятий по кардинальному совершенствованию системы высшего образования на период 2017-2021 годы согласно приложению №1;
  • Комплекс мероприятий по укреплению и модернизации материально-технической базы высших образовательных учреждений, оснащению их современными учебно-научными лабораториями, средствами современных информационно-коммуникационных технологий на период 2017-2021 годы согласно приложению №2;
  • Параметры расчетных объемов финансовых затрат на реализацию Программы комплексного развития системы высшего образования на период 2017-2021 годы согласно приложению №3;
  • Перечень высших образовательных учреждений, включаемых на период 2017-2021 годы в ежегодно утверждаемые адресные программы строительства, реконструкции и капитального ремонта, согласно приложению №4;
  • Перечень высших образовательных учреждений, включаемых на период 2017-2021 годы в ежегодно утверждаемые адресные программы оснащения учебным и научным лабораторным оборудованием, согласно приложению №5;
  • Адресные программы развития высших образовательных учреждений на период 2017-2021 годы согласно приложениям №6-74.

3. Кабинету Министров Республики Узбекистан в двухмесячный срок подготовить предложения по кардинальному пересмотру деятельности Фонда Президента Республики Узбекистан "Истеъдод" по повышению квалификации перспективных молодых педагогов и научных кадров, предусмотрев:

  • практические меры по организации прохождения повышения квалификации, стажировки педагогических и научных сотрудников, обучения выпускников высших образовательных учреждений по программам PhD и магистратуры в зарубежных образовательных и научных учреждениях;
  • программу мер по широкому привлечению к образовательному процессу в высших образовательных учреждениях и Отраслевых центрах переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров высококвалифицированных зарубежных ученых, преподавателей и специалистов, с учетом приоритетных направлений, механизмов и форм реализации партнерства с зарубежными высшими образовательными и научными учреждениями;
  • привлечение средств Фонда развития материально-технической базы образовательных и медицинских учреждений при Министерстве финансов Республики Узбекистан как один из определяющих источников формирования финансовых ресурсов Фонда "Истеъдод".

4. Установить порядок, в соответствии с которым при привлечении зарубежных ученых, преподавателей и специалистов к учебному процессу в высших образовательных учреждениях республики, Отраслевых центрах переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров (далее - Отраслевые центры):

  • оплата труда зарубежных ученых, преподавателей и специалистов осуществляется в свободно конвертируемой валюте в размерах, определяемых согласно трудовым договорам, на основе предложений Министерства высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан, согласованных с Министерством финансов Республики Узбекистан;
  • оплата расходов по приобретению для зарубежных ученых, преподавателей и специалистов авиабилетов в оба конца (не более двух раз в год при долгосрочных трудовых договорах) осуществляется высшими образовательными учреждениями, Отраслевыми центрами в национальной валюте;
  • проживание зарубежных ученых, преподавателей и специалистов при краткосрочных трудовых договорах на срок не более одного месяца организуется высшими образовательными учреждениями, Отраслевыми центрами путем размещения в гостиницах республики с оплатой в национальной валюте, а при составлении трудовых договоров на более длительные сроки расходы зарубежных ученых, преподавателей и специалистов на наем жилья возмещаются им при выплате заработной платы, в соответствии с условиями заключенного договора;
  • в период пребывания в Республике Узбекистан зарубежным ученым, преподавателям и специалистам выплачиваются в национальной валюте суточные по ежедневной норме в эквиваленте 20 долларов США по курсу Центрального банка Республики Узбекистан на день выплаты;
  • зарубежные ученые, преподаватели и специалисты, привлекаемые к учебному процессу высших образовательных учреждений, Отраслевых центров, освобождаются от уплаты налога на доходы физических лиц по доходам, получаемым в рамках заключенных трудовых договоров;
  • доходы, выплачиваемые зарубежным ученым, преподавателям и специалистам, привлекаемым к учебному процессу в высших образовательных учреждениях, Отраслевых центрах в рамках заключенных трудовых договоров, освобождаются от единого социального платежа;
  • источником финансирования расходов по привлечению и материальному обеспечению зарубежных ученых, преподавателей и специалистов являются бюджетные ассигнования, выделяемые на содержание высших образовательных учреждений, Отраслевых центров в установленном порядке, внебюджетные средства высших образовательных учреждений, гранты международных финансовых и других организаций, иностранных правительственных организаций, а также иные источники, не запрещенные законодательством.

5. В целях установления эффективного государственного контроля за качеством образования и обучения создать при Кабинете Министров Государственную инспекцию по надзору за качеством образования на базе Управления по контролю за качеством подготовки кадров, аттестации педагогических кадров и образовательных учреждений Государственного центра тестирования, определив ее основными задачами:

  • реализацию государственной политики в области контроля за качеством образовательно-воспитательного процесса, профессорско-преподавательского состава, подготовки и повышения квалификации кадров в системе образования;
  • проведение аттестации и государственной аккредитации образовательных учреждений, независимо от их ведомственной подчиненности и форм собственности.

Кабинету Министров Республики Узбекистан в трехмесячный срок принять правительственное решение по организации деятельности Государственной инспекции по надзору за качеством образования.

6. Принять предложения Министерства экономики, Министерства высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан, согласованные с заинтересованными органами государственного управления:

  • об изменении профиля и преобразовании Наманганского инженерно-педагогического института в Наманганский инженерно-строительный институт;
  • о создании в городе Термезе филиала Ташкентского государственного технического университета и филиала Ташкентского государственного аграрного университета.

Кабинету Министров в трехмесячный срок принять правительственные решения по обеспечению реализации указанных предложений с учетом обеспечения полноценной организации образовательно-воспитательного процесса, укомплектования профессорско-преподавательского состава, формирования необходимой материально-технической и учебно-лабораторной базы.

7. Для эффективной координации работы по обеспечению своевременной и качественной реализации Программы комплексного развития системы высшего образования на период 2017-2021 годы создать Комиссию в составе согласно приложению №75.

Комиссии (Арипов А.Н.):

  • по предложениям Министерства высшего и среднего специального образования, Министерства финансов и Министерства экономики Республики Узбекистан, министерств и ведомств, имеющих в ведении высшие образовательные учреждения, ежегодно, в пределах общих утвержденных параметров финансовых затрат, утверждать адресные списки строительства, реконструкции, капитального ремонта и оснащения учебных и научно-лабораторных зданий и корпусов, спортивных сооружений и объектов социально-инженерной инфраструктуры, с учетом их технического состояния, а также материально-технической обеспеченности каждого высшего образовательного учреждения;
  • по обоснованным предложениям Министерства высшего и среднего специального образования, Министерства финансов, Министерства экономики Республики Узбекистан, министерств и ведомств, имеющих в ведении высшие образовательные учреждения, вносить изменения в параметры утвержденных адресных списков, в пределах установленных на финансовый год капитальных вложений;
  • установить системный мониторинг за ходом реализации Программы и по итогам каждого полугодия и года в целом вносить результаты ее исполнения на рассмотрение на заседаниях Кабинета Министров.

8. Государственному комитету Республики Узбекистан по инвестициям совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами проводить системную работу с международными финансовыми институтами и зарубежными донорами по привлечению льготных иностранных кредитов и грантов для реализации Программы.

9. Определить источниками финансирования Программы:

  • по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и оснащению учебных и научно-лабораторных зданий и корпусов, спортивных сооружений и объектов социально-инженерной инфраструктуры - средства Фонда развития материально-технической базы образовательных и медицинских учреждений при Министерстве финансов Республики Узбекистан;
  • по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и оснащению учебных и научно-лабораторных зданий и корпусов, спортивных сооружений и объектов социально-инженерной инфраструктуры Навоийского горного института, Ташкентского университета информационных технологий и его филиалов, Ташкентского института железнодорожного транспорта - собственные средства соответствующих организаций, по их ведомственной принадлежности.

10. Министерству экономики, Министерству финансов Республики Узбекистан при формировании параметров Инвестиционной программы Республики Узбекистан на 2018 год и последующие годы предусматривать, на основании решения Комиссии, необходимые средства на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и оснащение высших образовательных учреждений за счет ресурсов Фонда развития материально-технической базы образовательных и медицинских учреждений при Министерстве финансов Республики Узбекистан.

11. Установить, что из налогооблагаемой базы хозяйствующих субъектов при исчислении налога на прибыль и единого налогового платежа исключаются средства, направляемые ими в период 2017-2021 годов в виде благотворительных пожертвований для финансирования реализации Программы.

12. Согласиться с предложением Госархитектстроя и Министерства высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан об определении АО "Ташгипрогор" головной проектной организацией по разработке концепции единых технических заданий и требований, применяемых при проектировании строительства, реконструкции и капитального ремонта учебных и научно-лабораторных зданий и корпусов, спортивных сооружений и объектов социально-инженерной инфраструктуры высших образовательных учреждений.

13. Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и г.Ташкента:

  • оказывать Министерству высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан, министерствам и ведомствам, имеющим в ведении высшие образовательные учреждения, содействие в организации работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту высших образовательных учреждений, в том числе, при необходимости, при принятии решений о предоставлении земельных участков и подключении к внешним инженерным коммуникациям;
  • обеспечить выдачу оптимальных технических условий на подключение высших образовательных учреждений к внешним инженерным коммуникациям.

Определить, что распоряжение земельными участками, находящимися во владении высших образовательных учреждений, осуществляется на основании решений Кабинета Министров Республики Узбекистан.

14. Освободить сроком до 1 января 2022 года:

  • от таможенных платежей (кроме сборов за таможенное оформление) ввозимые в рамках Программы комплексного развития системы высшего образования на период 2017-2021 годы, Программы модернизации материально-технической базы высших образовательных учреждений и кардинального улучшения качества подготовки специалистов на 2011-2016 годы, утвержденной постановлением Президента Республики Узбекистан от 20 мая 2011 года №ПП-1533, современное учебно-лабораторное, научно-лабораторное и компьютерное оборудование, расходные лабораторные материалы (комплектующие материалы, реактивы, химическую посуду, биологические материалы и объекты), программные продукты, учебную и научно-методическую литературу по перечням, утверждаемым Кабинетом Министров;
  • образовательные и научно-исследовательские организации от уплаты налога на прибыль юридических лиц, единого налогового платежа, налога на добавленную стоимость и обязательных отчислений в государственные целевые фонды в части выполнения прикладных и инновационных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, осуществляемых по договорам, заключенным с хозяйствующими субъектами.

15. Госархитектстрою Республики Узбекистан:

  • совместно с Министерством высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан в двухмесячный срок критически пересмотреть градостроительные нормы и правила по высшим образовательным учреждениям, с учетом требований современных стандартов в сфере высшего образования, имея в виду оптимальное использование существующих площадей, применение современных ресурсо- и энергосберегающих технологий, а также преимущественное использование строительных материалов и комплектующих изделий отечественного производства;
  • обеспечить постоянный и системный контроль за качеством разрабатываемой проектно-сметной документации, выдаваемых экспертных заключений и выполняемых строительно-монтажных работ.

16. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на премьер-министра Республики Узбекистан Арипова А.Н. и Государственного советника Президента Республики Узбекистан Юнусходжаева А. Н.

УЗИНФОРМ

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