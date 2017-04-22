



Глава государства посетил Алмазарский район Ташкента



ТАШКЕНТ, 22 апреля. /УЗИНФОРМ/. 21 апреля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев совершил рабочую поездку в Алмазарский район столицы. Программа визита включала в себя посещение махалли "Табассум", мечети Имама Термези, где глава государства пообщался с жителями и аксакалами, предприятия "Оникс Ташкент" по производству стеклянных изделий, а также ознакомление с проектами строительства информационно-ресурсного центра на территории Вузгородка, нового торгового центра и многоэтажных домов, благоустройства дворов и мест отдыха, развития инфраструктуры района. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи