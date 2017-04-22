В Узбекистане реорганизована деятельность Госкомприроды

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В Узбекистане реорганизована деятельность Госкомприроды22.04.2017 11:44
ТАШКЕНТ, 22 апреля. /УЗИНФОРМ/. 21 апреля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ "О совершенствовании системы государственного управления в сфере экологии и охраны окружающей среды".
Документ гласит:
"В целях кардинального совершенствования государственного управления в сфере обеспечения экологической безопасности и охраны окружающей среды в республике, улучшения экологической обстановки, предотвращения вредного воздействия отходов на состояние здоровья граждан, создания благоприятных условий для повышения уровня и качества жизни населения, дальнейшего совершенствования системы сбора, хранения, транспортировки, утилизации, переработки и захоронения бытовых отходов:
1. Преобразовать Государственный комитет Республики Узбекистан по охране природы в Государственный комитет Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды.
Установить, что Государственный комитет Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды в своей деятельности подотчетен Кабинету Министров Республики Узбекистан.
2. Определить основными задачами и направлениями деятельности Государственного комитета Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды:
- государственное управление в сфере экологии, охраны окружающей среды, рационального использования и воспроизводства природных ресурсов;
- обеспечение благоприятного экологического состояния окружающей среды, охраны экологических систем, природных комплексов и отдельных объектов, оздоровления экологической обстановки;
- осуществление государственного контроля за соблюдением законодательства в области обращения с отходами, организацию действенной системы сбора, транспортировки, утилизации, переработки и захоронения бытовых отходов при тесном взаимодействии с органами государственной власти на местах и самоуправления граждан;
- государственный экологический контроль за соблюдением законодательства в области охраны и использования земель, недр, вод, лесов, охраняемых природных территорий, животного и растительного мира, охраны атмосферного воздуха;
- координацию работ по экологии и охране окружающей среды, обеспечение межведомственного взаимодействия при разработке и реализации единой природоохранной и ресурсосберегающей политики;
- ведение государственного кадастра в сфере экологии и охраны окружающей среды, а также государственного учета питомников по разведению и содержанию диких животных, дикорастущих растений, зоологических и ботанических коллекций;
- организацию экологического воспитания, пропаганды и просвещения, а также переподготовки и повышения квалификации специалистов в сфере экологии и охраны окружающей среды.
3. Образовать в системе Государственного комитета Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды Комитет Республики Каракалпакстан по экологии и охране окружающей среды, управления по экологии и охране окружающей среды областей и города Ташкента на базе, соответственно, Государственного комитета Республики Каракалпакстан по охране природы, комитетов по охране природы областей и города Ташкента.
4. Установить, что:
- председатель и заместители председателя Государственного комитета Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды назначаются на должность и освобождаются от должности Президентом Республики Узбекистан по представлению премьер-министра Республики Узбекистан;
- Комитет Республики Каракалпакстан по экологии и охране окружающей среды, управления по экологии и охране окружающей среды областей и города Ташкента подотчетны Государственному комитету Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды и, соответственно, Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и города Ташкента;
- председатель Комитета Республики Каракалпакстан по экологии и охране окружающей среды назначается и освобождается от должности Жокаргы Кенесом Республики Каракалпакстан по согласованию с Государственным комитетом Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды;
- начальники управлений по экологии и охране окружающей среды областей и города Ташкента назначаются и освобождаются от должности председателем Государственного комитета Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды по представлению хокимов областей и города Ташкента.
5. Определить, что:
- Государственный комитет Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды является правопреемником по договорам и обязательствам Государственного комитета Республики Узбекистан по охране природы;
- решения Государственного комитета Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды, принятые в пределах его полномочий и имеющие нормативно-правовой характер, являются обязательными для исполнения органами государственного и хозяйственного управления, органами государственной власти и управления на местах, хозяйствующими субъектами, независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности, и гражданами;
- Государственный комитет Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды имеет право привлекать в установленном порядке к административной ответственности виновных лиц за совершение правонарушений в сфере охраны окружающей среды, в том числе за нарушения законодательства в области обращения с отходами.
6. Создать:
- в структуре центрального аппарата Государственного комитета Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды Инспекцию по контролю за образованием, сбором, хранением, транспортировкой, утилизацией, переработкой, захоронением и реализацией отходов, а также ее региональные подразделения в аппаратах Комитета Республики Каракалпакстан по экологии и охране окружающей среды, управлений по экологии и охране окружающей среды областей и города Ташкента;
- при Комитете Республики Каракалпакстан по экологии и охране окружающей среды, управлениях по экологии и охране окружающей среды областей – государственные унитарные предприятия "Тоза худуд" с филиалами в городах, а также в районах республики на базе участков по оказанию услуг по вывозу бытовых отходов управлений благоустройства при хокимиятах районов.
7. Преобразовать Республиканскую государственную инспекцию по охране и рациональному использованию животного и растительного мира Государственного комитета Республики Узбекистан по охране природы в Инспекцию по контролю за охраной и использованием биоразнообразия и охраняемых природных территорий при Государственном комитете Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды с созданием ее региональных инспекций.
8. Принять предложения Министерства финансов, Центрального банка, Министерства юстиции Республики Узбекистан об образовании в Государственном комитете Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды Фонда экологии, охраны окружающей среды и обращения с отходами на базе республиканского и территориальных фондов охраны природы, с целевым направлением его средств, в первую очередь, на финансирование мероприятий, связанных с охраной окружающей среды, в том числе в сфере обращения с отходами, сохранения и воспроизводства биоресурсов, проведения научно-исследовательской деятельности в сфере экологии, охраны и мониторинга окружающей среды, организации пропаганды и просвещения, подготовки и переподготовки специалистов в сфере экологии и охраны окружающей среды, а также другие цели, связанные с реализацией возложенных на Государственный комитет задач и функций.
9. Кабинету Министров Республики Узбекистан:
а) в недельный срок внести проекты постановлений Президента Республики Узбекистан "О мерах по обеспечению организации деятельности Государственного комитета Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды" и "О мерах по кардинальному совершенствованию и развитию системы обращения с отходами на 2017-2021 годы", предусмотрев создание Республиканской комиссии по координации и совершенствованию системы обращения с отходами;
б) в двухнедельный срок внести в Законодательную палату Олий Мажлиса Республики Узбекистан проекты законов Республики Узбекистан:
- "О внесении изменений в статьи 80 и 93 Конституции Республики Узбекистан" в части назначения на должность и освобождения от должности председателя Государственного комитета Республики Узбекистан по охране природы;
- "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности", предусматривающий усиление ответственности граждан и должностных лиц, имея в виду повышение размеров штрафных санкций за нарушения законодательства в области обращения с отходами;
- "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан "Об охране природы" и Закон Республики Узбекистан "О недрах" – в части усиления ответственности юридических и физических лиц за нарушения установленного порядка добычи общераспространенных полезных ископаемых ресурсов".
10. Государственному комитету Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды совместно с Министерством юстиции Республики Узбекистан, заинтересованными министерствами и ведомствами в двухмесячный срок внести в Кабинет Министров Республики Узбекистан предложения об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из настоящего Указа.
11. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на премьер-министра Республики Узбекистан Арипова А.Н.".
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