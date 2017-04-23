Система канализации и водоснабжения в Узбекистане будет модернизирована

ТАШКЕНТ, 23 апреля. /УЗИНФОРМ/. 21 апреля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О программе комплексного развития и модернизации систем питьевого водоснабжения и канализации на 2017-2021 годы".

Документ гласит:

"Отметить, что за годы независимости в Узбекистане проведена значительная работа по улучшению обеспечения населения качественной питьевой водой. Последовательная реализация важнейших программ и проектов по развитию систем питьевого водоснабжения позволила существенно улучшить состояние водоснабжения в городах и районах, в том числе в сельской местности.



Только за последние шесть лет построены и реконструированы около 13 тысяч километров водоводов и водопроводных сетей, более 1,6 тысячи водозаборных скважин, а также 1,4 тысячи водонапорных башен и резервуаров. В результате, в том числе за счет привлечения грантов и кредитов международных финансовых организаций, многочисленные населенные пункты, не имевшие доступа к питьевой воде, обеспечены водоснабжением, соответствующим современным требованиям по качеству и безопасности воды.



Вместе с тем все еще остается ряд нерешенных проблем, связанных с обеспечением качественной питьевой водой отдельных регионов, прежде всего в Республике Каракалпакстан, Бухарской, Джизакской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской, Сырдарьинской и Хорезмской областях.



Постоянное увеличение численности населения, возведение новых жилых массивов, расширение городов и населенных пунктов требуют принятия действенных мер по коренному улучшению системы гарантированного водоснабжения, направленных на модернизацию и опережающее развитие водозаборных сооружений, водоводов, насосных станций, распределительных узлов и водопроводных сетей на основе активного внедрения современных энергосберегающих и ресурсосберегающих технологий.



В целях создания комфортных и благоприятных социально-бытовых условий проживания для широких слоев населения, особенно в сельской местности, достижения повсеместной доступности для потребителей качественной питьевой воды, повышения эффективности оказания услуг водоснабжения и канализации в Республике:



1. Определить основными приоритетами дальнейшего развития и модернизации системы питьевого водоснабжения и канализации на 2017-2021 годы:

реализацию комплексных мер по улучшению доступа населения к чистой питьевой воде, особенно в сельской местности;

строительство новых, реабилитацию и реконструкцию существующих водозаборных, канализационных сооружений и водопроводных сетей, а также укрепление материально-технической базы организаций водоснабжения, оснащение их современным оборудованием, машинами, механизмами, ремонтно-эксплуатационной и измерительной техникой;

внедрение современных информационно-коммуникационных технологий в сфере водоснабжения, в том числе автоматизированных систем учета объемов потребления и оказанных услуг;

повышение эффективности производственных и технологических процессов производства питьевой воды, обеспечение ее качества в соответствии с установленными требованиями, внедрение энерго- и водосберегающих технологий и оборудования в производственный процесс;

внедрение соответствующих рыночным принципам механизмов управления системами водоснабжения и канализации, в том числе на основе государственно-частного партнерства;

создание необходимых условий для финансово-экономической устойчивости организаций водоснабжения, совершенствование порядка ценообразования на их услуги.

2. Утвердить Программу комплексного развития и модернизации систем питьевого водоснабжения и канализации на 2017-2021 годы (далее – Программа), включающую:

сводные параметры Программы комплексного развития и модернизации систем питьевого водоснабжения на 2017-2021 годы согласно приложению № 1;

сводные параметры финансирования Программы комплексного развития и модернизации систем питьевого водоснабжения на 2017-2021 годы согласно приложению № 2;

адресные программы строительства и реконструкции объектов системы питьевого водоснабжения Республики Каракалпакстан и областей на 2017-2021 годы согласно приложениям №№ 3.1-3.13;

адресную программу строительства и реконструкции объектов системы питьевого водоснабжения межрегионального назначения и особо важных объектов на 2017-2021 годы согласно приложению № 4;

параметры строительства и реконструкции объектов системы питьевого водоснабжения и канализации в 2017-2021 годах с привлечением кредитов международных финансовых организаций согласно приложению № 5;

параметры укрепления парка эксплуатационных машин и механизмов организаций водоснабжения на 2017-2021 годы согласно приложению № 6.

Установить, что руководители Министерства жилищно-коммунального обслуживания, Министерства экономики, Министерства финансов Республики Узбекистан, Госархитектстроя, Председатель Совета Министров Республики Каракалпакстан и хокимы областей несут персональную ответственность за безусловное выполнение параметров утвержденной Программы строго в установленные сроки.



3. Образовать Республиканскую комиссию по координации и мониторингу реализации Программы комплексного развития и модернизации систем питьевого водоснабжения и канализации (далее – Республиканская комиссия) в составе согласно приложению № 7, определив ее основными задачами:



координацию и мониторинг реализации Программы мер, своевременного ввода объектов системы водоснабжения и канализации в эксплуатацию;

утверждение территориальных схем развития водоснабжения и канализации, с учетом градостроительной документации населенных пунктов;

выработку рекомендаций по внедрению современного энергосберегающего насосного оборудования в водозаборных сооружениях, насосных станциях и узлах распределения воды;

ежеквартальное заслушивание отчетов Государственного комитета Республики Узбекистан по геологии и минеральным ресурсам о результатах оценки технического состояния скважин и водозаборных сооружений, а также эффективном использовании подземных водных ресурсов;

ежеквартальное рассмотрение хода реализации Программы.

Предоставить право Республиканской комиссии вносить, при необходимости, изменения в сводные и адресные параметры Программы мер.



4. Определить заказчиком по реализации Программы Министерство жилищно-коммунального обслуживания Республики Узбекистан.



5. Определить предприятие "Узбеккоммуналлойихакурилиш" головным специализированным проектным институтом в сфере водоснабжения и канализации с возложением на него следующих основных задач:

осуществление функций головной специализированной организации по проектированию объектов системы водоснабжения и канализации, с учетом проведения единой политики при проектировании строительства, развития и реконструкции объектов системы водоснабжения и канализации на территории республики;

участие в работе, проводимой Государственным комитетом Республики Узбекистан по архитектуре и строительству, по совершенствованию нормативных документов в области технического регулирования в сфере проектирования, строительства, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения и канализации с эффективным использованием передового зарубежного опыта;

участие в разработке территориальных схем развития водоснабжения и канализации в рамках разработки градостроительной документации населенных пунктов;

разработку технико-экономических обоснований проектов и проектно-сметной документации с учетом наличия гарантированных источников питьевой воды, внедрение методов рационального использования водных ресурсов, а также применение оптимальных технических решений при проектировании строительства, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения и канализации;

внедрение современных технологий автоматизированного проектирования объектов, в том числе предусматривающих применение передовых методов строительства и новых видов строительных материалов;

обеспечение качественного авторского надзора на всех этапах строительства спроектированных объектов;

подготовку, с привлечением ведущих научно-исследовательских и высших образовательных учреждений, предложений по внедрению современных нормативных документов в области технического регулирования в сфере проектирования, строительства, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения и канализации, предусматривающих применение высокотехнологичных методов и оборудования на уровне международных стандартов.

6. Министерству жилищно-коммунального обслуживания Республики Узбекистан совместно с Государственным комитетом Республики Узбекистан по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру, Советом Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей и города Ташкента до конца 2017 года обеспечить паспортизацию объектов системы водоснабжения (скважины, водозаборные сооружения, магистральные водопроводы, распределительные сети и другие объекты) в разрезе каждого населенного пункта и в целом по организациям водоснабжения, а также создание электронной базы данных объектов системы водоснабжения по результатам паспортизации.



7. Государственному комитету Республики Узбекистан по архитектуре и строительству обеспечить государственный архитектурно-строительный надзор за качеством выполняемых проектных и строительно-монтажных работ в рамках реализации Программы, исполнением заказчиками и подрядными организациями условий заключенных договоров.



8. Создать при Министерстве финансов Республики Узбекистан Фонд "Чистая питьевая вода" (далее – Фонд), с использованием аккумулируемых им средств на финансирование:

проектно-изыскательских работ в рамках выполнения Программы;

строительства и реконструкции объектов системы питьевого водоснабжения и канализации в рамках Программы.

9. Определить источниками формирования средств Фонда:

соответствующие ассигнования из Государственного бюджета Республики Узбекистан за счет поступлений по налогу за пользование водными ресурсами;

целевые бюджетные ассигнования;

льготные кредиты международных финансовых организаций;

гранты международных доноров, средства благотворителей;

средства бюджета Республики Каракалпакстан, местных бюджетов областей и города Ташкента;

доходы от размещения временно свободных средств Фонда и другие поступления, не запрещенные законодательством.

10. Утвердить Положение о порядке формирования и использования средств Фонда "Чистая питьевая вода" при Министерстве финансов Республики Узбекистан согласно приложению № 8.



11. Освободить сроком до 1 января 2022 года от таможенных платежей (кроме сборов за таможенное оформление) оборудование, сырье и материалы, запасные части, комплектующие изделия и узлы, технологическую документацию и оснастку, не производимые в республике и ввозимые для реализации инвестиционных проектов, включенных в Программу, по перечням, утверждаемым Кабинетом Министров Республики Узбекистан.



12. Министерству экономики Республики Узбекистан, НХК "Узбекнефтегаз" выделять, по обоснованным расчетам Министерства жилищно-коммунального обслуживания Республики Узбекистан, необходимые лимиты на горюче-смазочные материалы для специальной техники в рамках организации доставки качественной питьевой воды населению, особенно в сельской местности.



13. Министерству жилищно-коммунального обслуживания совместно с Министерством финансов Республики Узбекистан, Государственным комитетом Республики Узбекистан по архитектуре и строительству, другими заинтересованными министерствами и ведомствами в двухмесячный срок внести в Кабинет Министров предложения об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из настоящего постановления.



14. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя премьер-министра Республики Узбекистан – председателя правления АО "Узбекистон темир йуллари" Раматова А. Ж.".

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