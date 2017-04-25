Абдулазиз Камилов провел встречу с главой делегации МИД Палестины

ТАШКЕНТ, 25 апреля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазиз Камилов повел встречу с главой прибывшей накануне с визитом в Ташкент делегации МИД Палестины заместителем министра иностранных дел страны Мазеном Шамия.

В ходе встречи были обсуждены текущее состояние и перспективы развития межгосударственного сотрудничества по всему спектру направлений, как на двусторонней основе, так и в рамках взаимодействия с международными организациями, таких как ООН, ОИС и другие.

В программе визита палестинской делегации также запланированы встречи в Олий Мажлисе Республики Узбекистан, ряде государственных структур.

УЗИНФОРМ