



Главы Узбекистана и Казахстана провели телефонный разговор



ТАШКЕНТ, 25 апреля. /УЗИНФОРМ/. 24 апреля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с коллегой из Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Беседа была посвящена актуальным вопросам развития узбекско-казахского диалога в политической, торгово-экономической, транспортно-коммуникационной, научно-технической, культурно-гуманитарной и других сферах, обмену мнениями по отдельным проблемам региональной и международной политики. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи