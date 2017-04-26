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В Узбекистане реорганизуют систему содержания и эксплуатации многоквартирного жилищного фонда
26.04.2017 10:00

ТАШКЕНТ, 26 апреля. /УЗИНФОРМ/. 24 апреля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление " О мерах по дальнейшему совершенствованию системы содержания и эксплуатации многоквартирного жилищного фонда на период 2017-2021 годы".

Документ гласит:

"В целях создания необходимых условий для кардинального улучшения технического состояния и надлежащей эксплуатации многоквартирного жилищного фонда, своевременного проведения ремонтно-восстановительных работ, а также улучшения благоустройства территорий, прилегающих к многоквартирным жилым домам:

1. Считать основными направлениями дальнейшего повышения уровня организации системы содержания и эксплуатации многоквартирного жилищного фонда:

  • реализацию мер, направленных на улучшение жилищных условий населения, обеспечение своевременного и качественного ремонта внутридомовых инженерных коммуникаций и мест общего пользования в многоквартирном жилищном фонде, а также благоустройства прилегающих к многоквартирным жилым домам территорий с созданием детских и спортивных площадок;
  • реализацию комплексных мер по созданию действенной вертикальной системы управления жилищно-коммунальным хозяйством, способствующей развитию рынка работ по эксплуатации и обслуживанию многоквартирного жилищного фонда;
  • создание и укрепление материально-технической базы организаций жилищно-коммунальной сферы, особенно ремонтно-восстановительных служб, оснащение их современным оборудованием и укомплектование квалифицированными специалистами.

2. Утвердить разработанную Министерством экономики, Министерством финансов Республики Узбекистан совместно с Советом Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей и г.Ташкента, другими заинтересованными министерствами и ведомствами Программу по ремонту, благоустройству и улучшению условий эксплуатации многоквартирного жилищного фонда на 2017-2021 годы (далее –Программа), включающую:

  • параметры капитального и текущего ремонта мест общего пользования многоквартирного жилищного фонда на период 2017-2021 годы согласно приложению №1;
  • параметры благоустройства территорий, прилегающих к многоквартирным жилым домам, на период 2017-2021 годы согласно приложению №2;
  • параметры ремонта и замены лифтового оборудования многоквартирного жилищного фонда на период 2017-2021 годы согласно приложению №3;
  • Комплексные мероприятия по совершенствованию системы содержания, эксплуатации и ремонта многоквартирного жилищного фонда согласно приложению №4.

Установить, что руководители Министерства жилищно-коммунального обслуживания, Министерства экономики, Министерства финансов Республики Узбекистан, Госархитектстроя, Председатель Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимы областей и г.Ташкента несут персональную ответственность за безусловное выполнение параметров утвержденной Программы строго в установленные сроки.

3. Определить источниками финансирования Программы:

  • капитального и текущего ремонта многоквартирного жилищного фонда – кредиты коммерческих банков, собственные средства товариществ частных собственников жилья, раздельно аккумулируемые на специальных банковских счетах;
  • благоустройства территорий, прилегающих к многоквартирным жилым домам, – средства республиканского бюджета Республики Каракалпакстан, местных бюджетов областей и города Ташкента, включая свободные остатки на начало года и перевыполнение доходной части по итогам I-III кварталов, а также средства Фонда развития жилищно-коммунального хозяйства Министерства жилищно-коммунального обслуживания Республики Узбекистан;
  • ремонта и замены лифтового оборудования многоквартирного жилищного фонда – собственные средства товариществ частных собственников жилья, средства республиканского бюджета Республики Каракалпакстан, местных бюджетов областей и города Ташкента, кредиты международных финансовых институтов, а также за счет лизинга.

4. Определить в рамках реализации Программы:

  • заказчиком – ГУП "Инжиниринговую компанию по строительству многоквартирных домов, объектов теплоснабжения" Министерства жилищно-коммунального обслуживания Республики Узбекистан;
  • генеральной проектной организацией – АО "ТошуйжойЛИТИ";
  • АКБ "Узпромстройбанк" – уполномоченным банком, обеспечивающим финансирование организаций жилищно-коммунальной сферы;
  • АО "Республиканская специализированная лизинговая компания "Курилишмашлизинг" – специализированной лизинговой компанией по оснащению организаций, оказывающих жилищно-коммунальные услуги, необходимой техникой и ремонтно-строительным оборудованием.

5. Рекомендовать коммерческим банкам выделять льготные кредиты ГУП "Ремонтно-восстановительная служба" и товариществам частных собственников жилья, в рамках реализации Программы, утвержденной настоящим постановлением, сроком на 5 лет, по ставке, не превышающей ставку рефинансирования Центрального банка Республики Узбекистан.

Центральному банку Республики Узбекистан совместно с:

  • коммерческими банками пролонгировать, по заявкам заемщиков, сроком на 5 лет ранее выданные кредиты товариществам частных собственников жилья на ремонтно-восстановительные работы и благоустройство прилегающих территорий к многоквартирным жилым домам;
  • Министерством финансов, Министерством жилищно-коммунального обслуживания и Государственным налоговым комитетом Республики Узбекистан в двухмесячный срок внести в Кабинет Министров Республики Узбекистан проект положения, предусматривающий порядок аккумулирования и использования средств на счетах предприятий и организаций жилищно-коммунальной сферы.

6. Создать при Министерстве жилищно-коммунального обслуживания Республики Узбекистан "Единый расчетный центр" с городскими и районными, а в необходимых случаях межрайонными филиалами по оказанию на договорной основе товариществам частных собственников жилья услуг по ведению бухгалтерского учета, предоставлению консалтинговых услуг и сбору обязательных взносов с членов товариществ частных собственников жилья.

При этом депозитные счета до востребования "Единых расчетных центров" открываются:

  • в филиалах АКБ "Узпромстройбанк" – в имеющихся городских и районных филиалах банка;
  • в филиалах других коммерческих банков – в регионах, где не имеется филиалов АКБ "Узпромстройбанк".

Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей, городов и районов принять все необходимые меры по обеспечению помещениями "Единых расчетных центров" для их надлежащего функционирования.

7. Министерству жилищно-коммунального обслуживания Республики Узбекистан обеспечить:

  • совместно с Государственным комитетом Республики Узбекистан по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру в срок до 1 ноября 2017 года формирование единой базы данных многоквартирных домов по результатам их паспортизации, независимо от форм собственности, с обеспечением ее регулярного обновления;
  • в срок до 1 сентября 2017 года укомплектование ГУП "Ремонтно-восстановительная служба" специальной техникой и механизмами за счет средств Фонда развития жилищно-коммунального хозяйства Министерства жилищно-коммунального обслуживания Республики Узбекистан, международных финансовых институтов, льготных кредитов коммерческих банков и лизинга на основе примерного перечня специальной техники и механизмов для оснащения вновь создаваемых городских и районных филиалов ГУП "Ремонтно-восстановительная служба" согласно приложению №5;
  • ежегодное утверждение минимальных размеров обязательных взносов собственников жилых и нежилых помещений на содержание общего имущества и территорий, прилегающих к многоквартирным жилым домам, с учетом установленных норм и правил содержания и эксплуатации многоквартирного жилищного фонда и доведение их до товариществ частных собственников жилья.

8. Установить порядок, в соответствии с которым:

  • размеры обязательных взносов собственников жилых и нежилых помещений на содержание общего имущества и территорий, прилегающих к многоквартирным жилым домам, устанавливаются товариществом частных собственников жилья не ниже минимальных размеров, утверждаемых на ежегодной основе Министерством жилищно-коммунального обслуживания Республики Узбекистан;
  • председатель правления товарищества частных собственников жилья избирается при наличии соответствующего сертификата о прохождении обучения в ГУП "Учебно-методический центр "Коммуналукув"" и по согласованию кандидатуры с начальником отдела жилищно-коммунального обслуживания района (города), а также освобождается от занимаемой должности по представлению начальника отдела жилищно-коммунального обслуживания района (города) на основании решения общего собрания членов товарищества частных собственников жилья.

9. Образовать Республиканскую комиссию по координации и мониторингу реализации Программы по ремонту, благоустройству и улучшению условий эксплуатации многоквартирного жилищного фонда (далее – Республиканская комиссия) в составе согласно приложению №6, определив ее основными задачами:

  • координацию и мониторинг реализации Программы;
  • мониторинг качества работ по обслуживанию и ремонту многоквартирного жилищного фонда;
  • координацию и мониторинг подготовки многоквартирных жилых домов к сезонной эксплуатации;
  • выработку рекомендаций по внедрению современных методов усовершенствования системы обслуживания многоквартирного жилищного фонда Республики;
  • ежеквартальное заслушивание отчетов руководителей Министерства жилищно-коммунального обслуживания Республики Узбекистан, Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятов областей и города Ташкента о ходе реализации Программы;
  • внесение, при необходимости, обоснованных изменений и уточнений в параметры Программы.

10. Освободить сроком до 1 января 2022 года ГУП "Ремонтно-восстановительная служба" от уплаты:

  • всех видов налогов и обязательных отчислений в государственные целевые фонды;
  • таможенных платежей (кроме сборов за таможенное оформление) за строительную технику, средства малой механизации, материалы и оборудование, не производимые в республике и ввозимые на территорию Республики Узбекистан по перечням, утверждаемым Кабинетом Министров Республики Узбекистан.

11. Государственному комитету Республики Узбекистан по архитектуре и строительству обеспечить государственный архитектурно-строительный надзор за качеством выполняемых проектных и строительно-монтажных работ в рамках реализации Программы, исполнением заказчиками и подрядными организациями условий заключенных договоров.

12. Министерству экономики Республики Узбекистан совместно с АО "Узстройматериалы", АО "Узметкомбинат" при разработке материальных балансов на очередной год, по обоснованным заявкам Министерства жилищно-коммунального обслуживания Республики Узбекистан, в установленном порядке предусматривать выделение по прямым договорам и регулируемым ценам цемент и металлопрокат на реализацию Программы.

13. Министерству жилищно-коммунального обслуживания Республики Узбекистан совместно с Министерством юстиции Республики Узбекистан, другими заинтересованными министерствами и ведомствами в двухмесячный срок внести в Кабинет Министров Республики Узбекистан предложения об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из настоящего постановления.

14. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя премьер-министра Республики Узбекистан – председателя правления АО "Узбекистон темир йуллари" Раматова А.Ж. ".

УЗИНФОРМ

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