Глава Центкома ВС США посетил внешнеполитическое ведомство Узбекистана

ТАШКЕНТ, 26 апреля. /УЗИНФОРМ/. 25 апреля в МИД Узбекистана была проведена встреча с прибывшим с рабочим визитом в Ташкент командующим Центральным командованием Вооруженных сил США Джозефом Леонардом Вотелом.

Во встрече, которая была посвящена обсуждению актуальных вопросов сотрудничества между Узбекистаном и США в сферах обороны и обеспечения безопасности, также приняли участие посол США Памела Леора Спратлен и министр обороны Узбекистана Кабул Бердиев.

Напомним, что глава Центкома ВС США совершает визиты в Узбекистан каждый год. Дж.Л.Вотел, вступивший в должность в 2016 году, посещает страну второй раз.

Центральное командование (Центком) является одним из 10 боевых командований вооруженных сил США. В зону ответственности Центкома входят 20 стран – Афганистан, Бахрейн, Египет, Иран, Ирак, Иордания, Казахстан, Кувейт, Кыргызстан, Ливан, Оман, Пакистан, Катар, Саудовская Аравия, Сирия, Таджикистан, Туркменистан, Объединенные Арабские Эмираты, Узбекистан и Йемен.

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