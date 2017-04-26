Глава МИД Узбекистана провел встречу с коллегой из Турции

ТАШКЕНТ, 26 апреля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Ташкент для участия в очередном раунде узбекско-турецких межмидовских консультаций прибыла с визитом делегация во главе с министром иностранных дел Турецкой Республики Мевлютом Чавушоглу.

В этот же день главу МИД Турции принял руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазиз Камилов. В ходе встречи было рассмотрено текущее состояние и перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, военно-технической, культурно-гуманитарной и других сферах, обсуждены актуальные международные проблемы.

По итогам переговоров министры подписали Программу сотрудничества между министерствами иностранных дел на 2017-2018 годы и выступили с заявлениями перед представителями отечественных и зарубежных СМИ.

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