



В Ташкенте обсуждены перспективы развития сотрудничества между Узбекистаном и ЕС



ТАШКЕНТ, 27 апреля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня руководитель МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов провед встречу со специальным представителем Европейского Союза по Центральной Азии Питером Бурианом. Встреча была посвящена обсуждению текущего состояния и актуальных вопросов развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной и финансово-технической сферах, практических аспектов организации предстоящих совместных встречи мероприятий. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи