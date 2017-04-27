



Глава Узбекистана провел встречу с министром иностранных дел Турции



ТАШКЕНТ, 27 апреля. /УЗИНФОРМ/. 26 апреля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с прибывшим с визитом в Ташкент министром иностранных дел Турецкой Республики Мевлютом Чавушоглу. Встреча была посвящена акутальным вопросам развития узбекско-турецкого диалога в политической, торгово-экономической, инвестиционной, промышленной, сельскохозяйственной, культурно-гуманитарной, туристической сферах. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи