



Посол Швейцарии завершает свою миссию в Узбекистане



ТАШКЕНТ, 28 апреля. /УЗИНФОРМ/. 27 апреля внешнеполитическое ведомство Узбекистана посетил завершающий свое пребывание на посту Чрезвычайный и Полномочный Посол Швейцарской Конфедерации Штефан Клёцли. Его принял глава МИД Абдулазиз Камилов. В ходе состоявшейся беседы были обсуждены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития узбекско-швейцарского диалога по всему спектру направлений. Ш.Клёцли приступил к работе в Узбекистане в сентябре 2015 года, сменив на посту главы швейцарской дипмиссии в Ташкенте Николя Брюля. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи