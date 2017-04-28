Узбекистан и Кувейт провели первые политконсультации по линии МИД

ТАШКЕНТ, 28 апреля. /УЗИНФОРМ/. 27 апреля прибывший с визитом в Ташкент во главе представительной делегации заместитель министра иностранных дел Государства Кувейт Али Сулайман аль-Саид был принят министром иностранных дел Узбекистана Абдулазизом Камиловым.

В ходе состоявшейся беседы рассмотрели практические аспекты дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества по приоритетным направлениям и организации запланированных мероприятий и контактов, обсудили ряд международных и региональных проблем, представляющих взаимный интерес.

Кроме того, в этот день в Ташкенте был проведен первый раунд узбекско-кувейтских межмидовских политических консультаций.