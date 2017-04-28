



Глава государства вернулся из Джизака



ДЖИЗАКСКАЯ ОБЛАСТЬ, 28 апреля. /УЗИНФОРМ/. 27 апреля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев совершил рабочий визит в Джизакскую область, чтобы ознакомиться с ходом социально-экономического развития региона. Программа визита включала в себя участие в церемонии закладки современного нефтеперерабатывающего комплекса, посещение Народной приемной главы государства, Центра содействия предпринимательству, схода граждан махалли "Янгиобод" Шараф-Рашидовского района, встречи с представителями деловых и официальных кругов области, знакомство с проектами в рамках реализации генерального плана города Джизака и строительства в регионе объектов промышленного и социального назначения. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи