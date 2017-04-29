



Делегация МИД Узбекистана отправляется в Ашхабад



ТАШКЕНТ, 29 апреля. /УЗИНФОРМ/. Делегация внешнеполитического ведомства Узбекистана во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым отправляется с визитом в Туркменистан. Целью поездки является участие в предстоящем 1 мая в Ашхабаде 6-м совещании министров иностранных дел Диалога "Центральная Азия + Япония". Кроме того, узбекская делегация проведет ряд двутсоронних встреч и переговоров с представителями стран-участниц диалога. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи