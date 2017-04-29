Делегация МИД Узбекистана отправляется в Ашхабад

Делегация МИД Узбекистана отправляется в Ашхабад29.04.2017 15:56
ТАШКЕНТ, 29 апреля. /УЗИНФОРМ/. Делегация внешнеполитического ведомства Узбекистана во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым отправляется с визитом в Туркменистан.
Целью поездки является участие в предстоящем 1 мая в Ашхабаде 6-м совещании министров иностранных дел Диалога "Центральная Азия + Япония".
Кроме того, узбекская делегация проведет ряд двутсоронних встреч и переговоров с представителями стран-участниц диалога.
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