Президенты Узбекистана и Казахстана провели рабочую встречу

Президенты Узбекистана и Казахстана провели рабочую встречу30.04.2017 11:13
НОВОСТИ В МИРЕ, 30 апреля. /УЗИНФОРМ/. 29 апреля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев совершил поездку в Южно-Казахстанскую область Казахстана, где провел рабочую встречу со своим казахским коллегой Нурсултаном Назарбаевым.
В ходе визита главы двух государств обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита Президента Узбекистана в Казахстан в марте текущего года, а также посетили ТОО "Caspian Food" в сфере развития виноградарства и виноделия.
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