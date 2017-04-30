



Президенты Узбекистана и Казахстана провели рабочую встречу



НОВОСТИ В МИРЕ, 30 апреля. /УЗИНФОРМ/. 29 апреля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев совершил поездку в Южно-Казахстанскую область Казахстана, где провел рабочую встречу со своим казахским коллегой Нурсултаном Назарбаевым.



В ходе визита главы двух государств обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита Президента Узбекистана в Казахстан в марте текущего года, а также посетили ТОО "Caspian Food" в сфере развития виноградарства и виноделия. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи