Выражены соболезнования народу Кыргызстана

ТАШКЕНТ, 1 мая. /УЗИНФОРМ/. 29 апреля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил послание Президенту Кыргызской Республики Алмазбеку Атамбаеву с выражением соболезнований по случаю оползня в Ошской области, унесшего множество человеческих жизней.

В своем послании глава государства передал слова сочувствия и поддержки всему народу Кыргызстана, а также родным и близким погибших и пострадавшим.

30 апреля Кыргызское посольство в Ташкенте посетила делегация МИД Узбекистана, которая внесла запись в открытую по этом случаю Книгу соболезнований.

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