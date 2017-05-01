



Глава МИД Узбекистана провел в Ашхабаде ряд двусторонних встреч



НОВОСТИ В МИРЕ, 1 мая. /УЗИНФОРМ/. 30 апреля пребывающий с визитом в Туркменистане в рамках очередного заседания глав внешнеполитических ведомств стран-участниц диалога "Центральная Азия + Япония" министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов провел ряд двусторонних встреч. В частности, глава МИД Узбекистана был принят Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедовым и провел встречи с министрами иностранных дел Японии Фумио Кисидой и Туркменистана Рашидом Мередовым, главой Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА) Петко Драгановым, с которыми обсудил актуальные вопросы сотрудничества, как на двусторонней, так и многосторонней основе. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи