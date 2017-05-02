Новый посол Саудовской Аравии приступает к должности главы дипмиссии в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 2 мая. /УЗИНФОРМ/. Сегодня глава ведомства внешней политики Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Саудовская Аравия Хишамом бин Мишалом бин Сувайлимом аль-Сувайлимом.

В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития межгосударственного сотрудничества по всему спектру направлений, обменялись мнениями по актуальным проблемам региональной и международной политики, представляющим взаимный интерес.

Хишам бин Мишал бин Сувайлим аль-Сувайлим сменил в должности Абдурахмана бин Абдуллу аш-Шае, который был аккредитован в Узбекистане в июле 2011 года.

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