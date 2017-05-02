



Президенты Узбекистана и Туркменистана провели беседу по телефону



ТАШКЕНТ, 2 мая. /УЗИНФОРМ/. 1 мая Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор со своим туркменским коллегой Гурбангулы Бердымухаммедовым. В ходе беседы был рассмотрен ход реализации достигнутых ранее межгосударственных договоренностей и обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития сотрудничества по всему спектру приоритетных направлений, а также глава Узбекистана получил приглашение посетить с рабочим визитом Балканский велаят Туркменистана. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи