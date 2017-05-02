В Узбекистане усовершенствуют работу ведомства стандартизации

В Узбекистане усовершенствуют работу ведомства стандартизации02.05.2017 11:44
ТАШКЕНТ, 2 мая. /УЗИНФОРМ/. 28 апреля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О мерах по совершенствованию деятельности Узбекского агентства стандартизации, метрологии и сертификации".
Документом предписывается в целях повышения конкурентоспособности отечественной продукции на основе дальнейшего совершенствования системы стандартизации, метрологии и сертификации, системного внедрения международных стандартов и технических регламентов, развития Национальной эталонной базы Республики Узбекистан, а также приведения структуры агентства "Узстандарт" в соответствие с международными требованиями:
1. Определить приоритетными задачами и направлениями деятельности Узбекского агентства стандартизации, метрологии и сертификации:
- обеспечение соответствия отечественной продукции современным требованиям и повышение ее конкурентоспособности на внешних рынках путем активного внедрения международных стандартов и технических регламентов при ее производстве;
- широкое внедрение современных систем управления качеством продукции, в первую очередь на предприятиях-экспортерах, и проведение сертификации промышленной продукции на соответствие международным стандартам;
- создание благоприятных условий предприятиям-экспортерам в вопросах сертификации продукции, активизацию взаимодействия с международными организациями, направленного на обеспечение признания национальных сертификатов и результатов работ по оценке соответствия на основных экспортных рынках;
- дальнейшее развитие систем технического регулирования и метрологии, повышение их эффективности в обеспечении системного контроля безопасности реализуемой продукции;
- внедрение современных информационно-коммуникационных технологий, расширение видов интерактивных государственных услуг, оказываемых субъектам предпринимательства и населению;
- организацию переподготовки и повышения квалификации кадров в сфере технического регулирования, стандартизации, метрологии, сертификации и аккредитации.
2. Принять предложения агентства "Узстандарт", Министерства экономики и Государственного комитета Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции:
а) о реорганизации Государственного предприятия "Республиканский центр испытаний и сертификации" путем:
- присоединения к нему Государственного предприятия "Ташкентский городской центр испытаний и сертификации";
- передачи выводимого из структуры центрального аппарата агентства "Узстандарт" Бюро по содействию экспорту продукции;
б) о создании при агентстве "Узстандарт":
- Государственного предприятия "Узбекский центр аккредитации органов оценки соответствия" (ГП "Узбекаккредитация");
- Государственного предприятия "Узбекский национальный институт метрологии" (ГП "УзНИМ") на базе существующих Государственного учреждения "Центр национальных эталонов", Государственного предприятия "Центр по оказанию метрологических услуг" и метрологических подразделений Государственного учреждения "Научно-исследовательский институт стандартизации, метрологии и сертификации".
3. Определить основными задачами и направлениями деятельности:
а) Государственного предприятия "Узбекский центр аккредитации органов оценки соответствия":
- участие в реализации государственной политики в области оценки соответствия;
- аккредитацию в соответствии с международными стандартами органов по оценке соответствия и метрологических служб, а также осуществление инспекционного контроля за выполнением аккредитованными органами по оценке соответствия и метрологическими службами установленных условий и требований;
- активное взаимодействие с международными и национальными органами по аккредитации;
б) Государственного предприятия "Узбекский национальный институт метрологии":
- осуществление мер по совершенствованию и развитию Национальной эталонной базы Республики Узбекистан;
- поддержание эталонов, средств измерений наивысшей точности, их сличение на международном уровне, а также хранение и передачу единиц величин;
- разработку нормативных документов по обеспечению единства измерений, реализацию международных договоров по взаимному признанию результатов метрологического контроля;
- осуществление метрологического контроля и научных исследований в области метрологии.
4. Одобрить Программу комплексных мер по дальнейшему совершенствованию деятельности и повышения эффективности работы агентства "Узстандарт" на 2017-2020 годы согласно приложению №1.
5. Утвердить:
- организационную структуру Узбекского агентства стандартизации, метрологии и сертификации согласно приложению №2;
- обновленную структуру центрального аппарата Узбекского агентства стандартизации, метрологии и сертификации с предельной численностью управленческого персонала в количестве 39 единиц согласно приложению №3;
- типовую структуру и предельную численность работников управлений стандартизации и метрологии Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента согласно приложениям №№4, 4а;
- перечень эталонов и средств измерений наивысшей точности, приобретаемых в 2018-2021 годах Государственным предприятием "Узбекский национальный институт метрологии", согласно приложению №5.
Предоставить право генеральному директору Узбекского агентства стандартизации, метрологии и сертификации вносить, при необходимости, изменения в структуру центрального аппарата и подведомственных организаций в пределах установленной общей численности управленческого персонала.
6. Образовать Специальную рабочую группу по развитию стандартизации, метрологии, сертификации и координации внедрения систем менеджмента качества продукции в составе согласно приложению №6, упразднив Межведомственный совет по развитию стандартизации, метрологии и сертификации.
Возложить на Специальную рабочую группу следующие основные задачи:
- определение приоритетных направлений и организацию разработки законодательных и нормативных актов в сфере стандартизации, метрологии, сертификации и внедрения систем управления качеством продукции;
- организацию разработки и реализации комплексных программ по развитию национальных систем технического регулирования стандартизации, метрологии, сертификации и аккредитации;
- координацию и осуществление системного мониторинга работ по внедрению и сертификации на предприятиях республики систем менеджмента качества продукции, соответствующих международным стандартам.
7. Агентству "Узстандарт" в двухмесячный срок совместно с Министерством экономики, Министерством финансов и Министерством иностранных дел Республики Узбекистан в установленном порядке проработать вопрос присоединения Республики Узбекистан к Метрической конвенции (20 мая 1875 года, г.Париж) и внести соответствующие предложения в Кабинет Министров Республики Узбекистан.
8. Министерству финансов Республики Узбекистан ежегодно при формировании параметров Государственного бюджета Республики Узбекистан предусматривать необходимые средства на приобретение эталонов и средств измерений наивысшей точности согласно приложению №5.
9. Разместить:
Государственное предприятие "Узбекский национальный институт метрологии" по адресу: г.Ташкент, Алмазарский район, ул. Фаробий, 333а, 333б;
Государственное предприятие "Узбекский центр аккредитации органов оценки соответствия" по адресу: г.Ташкент, Алмазарский район, ул. Фаробий и Харакат.
10. Агентству "Узстандарт" организовать эффективную работу вновь созданного Государственного предприятия "Узбекский центр аккредитации органов оценки соответствия" путем наделения его необходимыми материально-техническими и финансовыми ресурсами, укомплектования высококвалифицированными кадрами.
11. Разрешить, в порядке исключения:
- Государственному предприятию "Узбекский национальный институт метрологии" приобретение, по согласованию с Кабинетом Министров Республики Узбекистан, эталонов и средств измерений наивысшей точности путем заключения прямых договоров с ведущими зарубежными метрологическими организациями, специализированными на изготовлении эталонов;
- агентству "Узстандарт" и его структурным подразделениям заключение, без проведения тендера (конкурса), договора с Государственным предприятием "Центр штрихового кодирования и информационных технологий" на техническое и системное обслуживание, в том числе обслуживание серверного и телекоммуникационного оборудования, компьютеров и оргтехники, разработку и сопровождение программных продуктов, а также обеспечение информационной безопасности.
12. Агентству "Узстандарт" в месячный срок:
- совместно с Министерством финансов Республики Узбекистан внести соответствующие изменения в штатные расписания и сметы расходов агентства "Узстандарт" и его подразделений, вытекающие из настоящего постановления, в пределах штатных единиц и бюджетных ассигнований, предусмотренных в смете расходов на 2017 год;
- утвердить уставы и обеспечить государственную регистрацию государственных предприятий "Узбекский центр аккредитации органов оценки соответствия" и "Узбекский национальный институт метрологии" в установленном порядке;
- совместно с Министерством юстиции Республики Узбекистан, другими заинтересованными министерствами и ведомствами внести в Кабинет Министров Республики Узбекистан предложения об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из настоящего постановления.
13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Розукулова У.У.
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