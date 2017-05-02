



В Узбекистане усовершенствуют работу ведомства стандартизации



ТАШКЕНТ, 2 мая. /УЗИНФОРМ/. 28 апреля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О мерах по совершенствованию деятельности Узбекского агентства стандартизации, метрологии и сертификации". Документом предписывается в целях повышения конкурентоспособности отечественной продукции на основе дальнейшего совершенствования системы стандартизации, метрологии и сертификации, системного внедрения международных стандартов и технических регламентов, развития Национальной эталонной базы Республики Узбекистан, а также приведения структуры агентства "Узстандарт" в соответствие с международными требованиями:



1. Определить приоритетными задачами и направлениями деятельности Узбекского агентства стандартизации, метрологии и сертификации: обеспечение соответствия отечественной продукции современным требованиям и повышение ее конкурентоспособности на внешних рынках путем активного внедрения международных стандартов и технических регламентов при ее производстве;

широкое внедрение современных систем управления качеством продукции, в первую очередь на предприятиях-экспортерах, и проведение сертификации промышленной продукции на соответствие международным стандартам;

создание благоприятных условий предприятиям-экспортерам в вопросах сертификации продукции, активизацию взаимодействия с международными организациями, направленного на обеспечение признания национальных сертификатов и результатов работ по оценке соответствия на основных экспортных рынках;

дальнейшее развитие систем технического регулирования и метрологии, повышение их эффективности в обеспечении системного контроля безопасности реализуемой продукции;

внедрение современных информационно-коммуникационных технологий, расширение видов интерактивных государственных услуг, оказываемых субъектам предпринимательства и населению;

организацию переподготовки и повышения квалификации кадров в сфере технического регулирования, стандартизации, метрологии, сертификации и аккредитации. 2. Принять предложения агентства "Узстандарт", Министерства экономики и Государственного комитета Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции:



а) о реорганизации Государственного предприятия "Республиканский центр испытаний и сертификации" путем: присоединения к нему Государственного предприятия "Ташкентский городской центр испытаний и сертификации";

передачи выводимого из структуры центрального аппарата агентства "Узстандарт" Бюро по содействию экспорту продукции; б) о создании при агентстве "Узстандарт": Государственного предприятия "Узбекский центр аккредитации органов оценки соответствия" (ГП "Узбекаккредитация");

Государственного предприятия "Узбекский национальный институт метрологии" (ГП "УзНИМ") на базе существующих Государственного учреждения "Центр национальных эталонов", Государственного предприятия "Центр по оказанию метрологических услуг" и метрологических подразделений Государственного учреждения "Научно-исследовательский институт стандартизации, метрологии и сертификации". 3. Определить основными задачами и направлениями деятельности:



а) Государственного предприятия "Узбекский центр аккредитации органов оценки соответствия": участие в реализации государственной политики в области оценки соответствия;

аккредитацию в соответствии с международными стандартами органов по оценке соответствия и метрологических служб, а также осуществление инспекционного контроля за выполнением аккредитованными органами по оценке соответствия и метрологическими службами установленных условий и требований;

активное взаимодействие с международными и национальными органами по аккредитации; б) Государственного предприятия "Узбекский национальный институт метрологии": осуществление мер по совершенствованию и развитию Национальной эталонной базы Республики Узбекистан;

поддержание эталонов, средств измерений наивысшей точности, их сличение на международном уровне, а также хранение и передачу единиц величин;

разработку нормативных документов по обеспечению единства измерений, реализацию международных договоров по взаимному признанию результатов метрологического контроля;

осуществление метрологического контроля и научных исследований в области метрологии. 4. Одобрить Программу комплексных мер по дальнейшему совершенствованию деятельности и повышения эффективности работы агентства "Узстандарт" на 2017-2020 годы согласно приложению №1.



5. Утвердить: организационную структуру Узбекского агентства стандартизации, метрологии и сертификации согласно приложению №2;

обновленную структуру центрального аппарата Узбекского агентства стандартизации, метрологии и сертификации с предельной численностью управленческого персонала в количестве 39 единиц согласно приложению №3;

типовую структуру и предельную численность работников управлений стандартизации и метрологии Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента согласно приложениям №№4, 4а;

перечень эталонов и средств измерений наивысшей точности, приобретаемых в 2018-2021 годах Государственным предприятием "Узбекский национальный институт метрологии", согласно приложению №5. Предоставить право генеральному директору Узбекского агентства стандартизации, метрологии и сертификации вносить, при необходимости, изменения в структуру центрального аппарата и подведомственных организаций в пределах установленной общей численности управленческого персонала.



6. Образовать Специальную рабочую группу по развитию стандартизации, метрологии, сертификации и координации внедрения систем менеджмента качества продукции в составе согласно приложению №6, упразднив Межведомственный совет по развитию стандартизации, метрологии и сертификации.



Возложить на Специальную рабочую группу следующие основные задачи: определение приоритетных направлений и организацию разработки законодательных и нормативных актов в сфере стандартизации, метрологии, сертификации и внедрения систем управления качеством продукции;

организацию разработки и реализации комплексных программ по развитию национальных систем технического регулирования стандартизации, метрологии, сертификации и аккредитации;

координацию и осуществление системного мониторинга работ по внедрению и сертификации на предприятиях республики систем менеджмента качества продукции, соответствующих международным стандартам. 7. Агентству "Узстандарт" в двухмесячный срок совместно с Министерством экономики, Министерством финансов и Министерством иностранных дел Республики Узбекистан в установленном порядке проработать вопрос присоединения Республики Узбекистан к Метрической конвенции (20 мая 1875 года, г.Париж) и внести соответствующие предложения в Кабинет Министров Республики Узбекистан.



8. Министерству финансов Республики Узбекистан ежегодно при формировании параметров Государственного бюджета Республики Узбекистан предусматривать необходимые средства на приобретение эталонов и средств измерений наивысшей точности согласно приложению №5.



9. Разместить:



Государственное предприятие "Узбекский национальный институт метрологии" по адресу: г.Ташкент, Алмазарский район, ул. Фаробий, 333а, 333б;



Государственное предприятие "Узбекский центр аккредитации органов оценки соответствия" по адресу: г.Ташкент, Алмазарский район, ул. Фаробий и Харакат.



10. Агентству "Узстандарт" организовать эффективную работу вновь созданного Государственного предприятия "Узбекский центр аккредитации органов оценки соответствия" путем наделения его необходимыми материально-техническими и финансовыми ресурсами, укомплектования высококвалифицированными кадрами.



11. Разрешить, в порядке исключения: Государственному предприятию "Узбекский национальный институт метрологии" приобретение, по согласованию с Кабинетом Министров Республики Узбекистан, эталонов и средств измерений наивысшей точности путем заключения прямых договоров с ведущими зарубежными метрологическими организациями, специализированными на изготовлении эталонов;

агентству "Узстандарт" и его структурным подразделениям заключение, без проведения тендера (конкурса), договора с Государственным предприятием "Центр штрихового кодирования и информационных технологий" на техническое и системное обслуживание, в том числе обслуживание серверного и телекоммуникационного оборудования, компьютеров и оргтехники, разработку и сопровождение программных продуктов, а также обеспечение информационной безопасности. 12. Агентству "Узстандарт" в месячный срок: совместно с Министерством финансов Республики Узбекистан внести соответствующие изменения в штатные расписания и сметы расходов агентства "Узстандарт" и его подразделений, вытекающие из настоящего постановления, в пределах штатных единиц и бюджетных ассигнований, предусмотренных в смете расходов на 2017 год;

утвердить уставы и обеспечить государственную регистрацию государственных предприятий "Узбекский центр аккредитации органов оценки соответствия" и "Узбекский национальный институт метрологии" в установленном порядке;

совместно с Министерством юстиции Республики Узбекистан, другими заинтересованными министерствами и ведомствами внести в Кабинет Министров Республики Узбекистан предложения об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из настоящего постановления. 13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Розукулова У.У. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи