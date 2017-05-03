



Послы зарубежных государств вручили верительные грамоты главе Узбекистана



ТАШКЕНТ, 3 мая. /УЗИНФОРМ/. 2 мая Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял верительные грамоты у послов 8 зарубежных государств и главы делегации Европейского Союза в Узбекистане. Так, в торжественном приеме приняли участие вновь назначенные глава делегации Европейского Союза Эдуардс Стипрайс, Чрезвычайные и Полномочные После Кыргызской Республики Данияр Сыдыков, Французской Республики Виолен де Вильмор, Итальянской Республики Андреа Бертоцци, Чешской Республики Ярослав Сиро, Японии Нобуаки Ито, Арабской Республики Египет Амани ал-Итр, Турецкой Республики Ахмет Башар Шен, Королевства Саудовская Аравия Хишам бин Мишал ал-Сувейлим. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи