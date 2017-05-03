



В Узбекистане упорядочат порядок управления рыбной отраслью



ТАШКЕНТ, 3 мая. /УЗИНФОРМ/. 1 мая Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал постановление "О мерах по совершенствованию системы управления рыбной отраслью", направленное на совершенствование системы управления рыбной отраслью, повышение эффективности деятельности рыбоводных и рыболовных организаций, расширение производственных мощностей по переработке рыбной продукции, рациональное использование естественных и искусственных водоемов, а также внедрение научно-обоснованных методов и интенсивных технологий по выращиванию рыбы, в связи с чем в Республике будет создано специальное ведомство - Ассоциация "Узбекбаликсаноат", в состав которой входят 13 территориальных ООО "Баликсаноат", обеспечивающих координацию работ в рыбной отрасли на местах. В то же время научно-опытная станция по развитию рыбоводства преобразована в Научно-исследовательский институт рыбоводства с филиалами в Айдар-Арнасайской системе озер и других регионах страны. Образован Фонд развития рыбоводства для финансирования научно-исследовательских и селекционно-племенных работ, разработки современных рецептур кормов и реализации мероприятий по содействию внедрения современных технологий в рыбной отрасли, профилактике и лечению болезней рыбы, формированию инвестиционных проектов по развитию отрасли. Документ гласит: "В целях совершенствования системы управления рыбной отраслью, повышения эффективности деятельности рыбоводных и рыболовных организаций, расширения производственных мощностей по переработке рыбной продукции, рационального использования естественных и искусственных водоемов, а также внедрения научно обоснованных методов и интенсивных технологий по выращиванию рыбы:



1. Согласиться с предложением Министерства сельского и водного хозяйства, Министерства экономики Республики Узбекистан, Государственного комитета по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции, Государственного налогового комитета, Государственного комитета Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды и АКИБ "Ипотека-банк" о создании Ассоциации "Узбекбаликсаноат".



2. Определить основными задачами и направлениями деятельности Ассоциации "Узбекбаликсаноат" в части:



а) совершенствования воспроизводства рыбопосадочного материала: содействие организациям и предприятиям рыбной отрасли в организации воспроизводства ценных видов рыб для дальнейшего зарыбления естественных и искусственных водоемов;

создание новых инкубационных цехов по выпуску личинок, увеличение объемов производства молоди рыб, модернизация и расширение действующих прудов по выращиванию рыбопосадочного материала; б) рационального использования ресурсов естественных и искусственных водоемов: обеспечение эффективного взаимодействия с соответствующими органами исполнительной власти на местах в вопросах предоставления земельных участков для создания водоемов;

увеличение объемов улова рыбы за счет широкого внедрения современных интенсивных технологий, в том числе садкового метода выращивания рыбы, и повышения урожайности естественных и искусственных водоемов;

укрепление кормовой базы рыбной отрасли путем создания новых и модернизации существующих производственных мощностей для производства сбалансированных и высокобелковых кормов для рыбы; в) динамичного развития рыбной отрасли: координация реализации программных мер по развитию рыбной отрасли, последовательное проведение единой научно-технической, технологической, инвестиционной и экспортной политики, а также мониторинг цен на внутреннем и внешнем рынках;

участие в разработке нормативно-правовой базы, обеспечивающей рациональное использование рыбных ресурсов естественных и искусственных водоемов, внедрение механизмов стимулирования развития аквакультуры в Республике;

содействие в оказании государственной поддержки организациям и предприятиям рыбной отрасли путем предоставления льгот и преференций, привлечения средств международных финансовых институтов и стран-доноров;

проведение маркетинговых исследований по расширению рынков сбыта, разработка предложений и рекомендаций по формированию оптимального механизма ценообразования на рыбную продукцию, увеличение объемов экспорта рыбной продукции;

внедрение современных методов системы менеджмента качества, сертификации и стандартизации производимой продукции, промышленной переработки и упаковки рыбной продукции в соответствии с международными требованиями;

проведение научно-исследовательских работ для дальнейшего внедрения разработанных инновационных технологий в процесс производства и переработки рыбы. 3. Одобрить организационную структуру Ассоциации "Узбекбаликсаноат", структуру ее исполнительного аппарата с предельной общей численностью управленческого персонала в количестве 20 единиц и типовую структуру территориальных ООО "Баликсаноат" согласно приложениям №№ 1, 2 и 3.



Предоставить право председателю Ассоциации "Узбекбаликсаноат" вносить, при необходимости, изменения в структуру исполнительного аппарата в пределах установленной предельной общей штатной численности управленческого персонала.



4. Определить, что: председатель Ассоциации "Узбекбаликсаноат" и его заместители избираются решением общего собрания учредителей и утверждаются в должности Кабинетом Министров Республики Узбекистан;

текущее содержание и финансирование деятельности исполнительного аппарата Ассоциации "Узбекбаликсаноат" осуществляется за счет взносов организаций и предприятий – членов Ассоциации и иных источников, не запрещенных законодательством. 5. Одобрить предложение АКИБ "Ипотека-банк" о создании инвестиционной компании в форме общества с ограниченной ответственностью с определением следующих основных задач и направлений ее деятельности: участие в формировании уставного фонда территориальных ООО "Баликсаноат" и пополнении оборотных средств организаций рыбной отрасли;

оказание содействия территориальным ООО "Баликсаноат" в реализации программ развития рыбоводства путем софинансирования проектов в рыбной отрасли;

оказание консультативных, информационно-аналитических и маркетинговых услуг. 6. Принять к сведению, что: учредителями Ассоциации "Узбекбаликсаноат" являются территориальные общества c ограниченной ответственностью "Баликсаноат" (далее – территориальные ООО "Баликсаноат") и другие организации рыбной отрасли;

учредителями территориальных ООО "Баликсаноат" являются инвестиционная компания, создаваемая АКИБ "Ипотека-банк", с долей не менее 51 процента в уставном фонде, а также организации рыбной отрасли;

создание территориальных ООО "Баликсаноат" и Ассоциации "Узбекбаликсаноат" реализуется по схеме согласно приложению № 4. 7. Узбекскому научно-производственному центру сельского хозяйства Министерства сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан в месячный срок обеспечить в установленном порядке преобразование научно-опытной станции по развитию рыбоводства Научно-исследовательского института животноводства, птицеводства и рыбоводства в Научно-исследовательский институт рыбоводства и создание его филиалов в Айдар-Арнасайской системе озер и других регионах республики.



8. Образовать Фонд развития рыбоводства Ассоциации "Узбекбаликсаноат" для финансирования научно-исследовательских и селекционно-племенных работ, разработки современных рецептур кормов и реализации мероприятий по содействию внедрения современных технологий в рыбной отрасли, профилактике и лечению болезней рыбы, формированию инвестиционных проектов по развитию отрасли.



Определить, что средства от аренды естественных водоемов в полном размере направляются в Фонд развития рыбоводства Ассоциации "Узбекбаликсаноат".



Упразднить внебюджетный Фонд развития рыбоводства, образованный при Научно-исследовательском институте животноводства, птицеводства и рыбоводства в соответствии с постановлением Кабинета Министров от 13 августа 2003 года № 350 "О мерах по углублению демонополизации и приватизации в рыбной отрасли".



9. Образовать Рабочую группу по координации и оказанию содействия в осуществлении организационных мероприятий, связанных с созданием территориальных ООО "Баликсаноат" и Ассоциации "Узбекбаликсаноат"

(далее – Рабочая группа), в составе согласно приложению № 5.



Рабочей группе совместно с Министерством сельского и водного хозяйства и Государственным комитетом Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции и АКИБ "Ипотека-банк" в месячный срок обеспечить: создание территориальных ООО "Баликсаноат" и Ассоциации "Узбекбаликсаноат" в соответствии с приложением № 4 к настоящему постановлению;

утверждение устава Ассоциации "Узбекбаликсаноат" и его государственную регистрацию;

укомплектование исполнительного аппарата Ассоциации "Узбекбаликсаноат" высококвалифицированными специалистами на основе тщательного отбора, в соответствии с утвержденной структурой и штатным расписанием. 10. Рабочей группе совместно с Министерством сельского и водного хозяйства, Министерством экономики, Министерством финансов и Государственным налоговым комитетом Республики Узбекистан в двухмесячный срок разработать и внести на утверждение в Кабинет Министров проект Программы мер по дальнейшему комплексному развитию рыбной отрасли на период 2017-2021 годы. При разработке проекта Программы обратить особое внимание на реализацию следующих приоритетных задач: дальнейшее совершенствование нормативно-правовой базы рыбной отрасли;

укрепление кормовой базы рыбной отрасли путем модернизации и создания новых мощностей по производству высокобелковых кормов для рыб;

внедрение высокопродуктивных пород рыбы, поэтапное увеличение объемов ее производства, улучшение качества и повышение урожайности водоемов для полного обеспечения внутренней потребности в рыбной продукции;

создание на базе территориальных ООО "Баликсаноат" собственных инкубационных цехов, рыбопитомников, производственных мощностей по переработке рыбы и производству комбинированных кормов;

разработка и реализация комплекса мер по более эффективному использованию Айдар-Арнасайской системы озер для расширения производства, лова и переработки рыбы;

эффективное использование водохранилищ Республики для организации выращивания и лова рыбы;

широкое внедрение садкового метода выращивания рыбы на системной основе с привлечением высококвалифицированных иностранных специалистов;

поставка организациям рыбной отрасли материально-технических ресурсов по регулируемым ценам, а также приобретение катеров, лодок и другой специальной техники;

внедрение современных методов менеджмента качества рыбной продукции, а также разработка предложений по ее сертификации и стандартизации в соответствии с международными требованиями;

совершенствование и обновление учебных планов и программ подготовки кадров в высших и средних специальных, профессиональных образовательных учреждениях, а также научных исследователей и специалистов – ихтиологов для рыбной отрасли, организация повышения квалификации кадров. 11. Совету Министров Республики Каракалпакстан и хокимиятам областей: совместно с территориальными подразделениями Госкомземгеодезкадастра Республики Узбекистан обеспечить по заявкам территориальных ООО "Баликсаноат" предоставление земельных участков для строительства прудов, рыбопитомников и инкубационных цехов;

в установленном порядке начиная с 2018 года предоставить Ассоциации "Узбекбаликсаноат" естественные водоемы в постоянное обособленное пользование для развития рыболовной отрасли. 12. Министерству сельского и водного хозяйства, Министерству финансов Республики Узбекистан, Государственному комитету Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды и Ассоциации "Узбекбаликсаноат" совместно с министерствами и ведомствами в месячный срок внести на утверждение в Кабинет Министров: проект Положения о порядке предоставления рыболовным хозяйствам участков естественных водоемов, ведения промыслового лова рыбы, начисления и взимания арендной платы за использование естественных водоемов рыболовными предприятиями;

проект Положения о порядке формирования и использования средств Фонда развития рыбоводства. 13. АО "Узбекистон темир йуллари" в месячный срок внести предложения по организации на базе подведомственных подразделений производства садковых установок и специализированных вагонов для временного проживания работников рыбной отрасли, в том числе в Айдар-Арнасайской системе озер.



14. Министерству высшего и среднего специального образования совместно с Министерством сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан: создать в Ташкентском государственном аграрном университете факультет рыбоводства с целью подготовки и переподготовки высококвалифицированных кадров для рыбной отрасли;

обеспечить начиная с 2017/2018 учебного года на базе Арнасайского профессионального колледжа сельского хозяйства и транспорта подготовку кадров для рыбной отрасли, а также закрепление за ним Ташкентского государственного аграрного университета. 15. Министерству экономики Республики Узбекистан совместно с АК "Уздонмахсулот" ежегодно при формировании баланса продовольственной пшеницы из государственных ресурсов предусматривать выделение объемов пшеницы через биржевые торги для реализации территориальным ООО "Баликсаноат" для последующего производства комбикормов.



16. Освободить сроком до 1 января 2023 года Ассоциацию "Узбекбаликсаноат", территориальные ООО "Баликсаноат" и юридические лица, входящие в состав Ассоциации "Узбекбаликсаноат", от уплаты единого налогового платежа в части доходов, полученных от производства личинок, молоди и товарной рыбы, заготовки и переработки рыбной продукции.



17. Центральному банку Республики Узбекистан по обоснованным заявкам Ассоциации "Узбекбаликсаноат" обеспечить конвертацию средств в недостающей части для приобретения премиксов, ветеринарных препаратов, рыбопосадочного материала, технологий по переработке рыбы, других необходимых материалов и оборудования, а также специальной техники.



18. Предоставить право Ассоциации "Узбекбаликсаноат" предъявлять иски в интересах членов Ассоциации, обжаловать решения государственных органов, действия (бездействие) их должностных лиц в суде без уплаты государственной пошлины.



19. Министерству иностранных дел Республики Узбекистан обеспечить по заявкам Ассоциации "Узбекбаликсаноат" оформление въездных виз иностранным специалистам, привлекаемым для работы в рыбной отрасли, без взимания консульских и иных сборов.



20. Министерству внутренних дел Республики Узбекистан обеспечить по заявкам Ассоциации "Узбекбаликсаноат" оформление, выдачу и продление многократных виз, а также временную прописку и продление временной прописки по месту временного проживания иностранным специалистам, привлекаемым для работы в рыбной отрасли, без взимания государственной пошлины.



21. Министерству труда Республики Узбекистан обеспечить по заявкам Ассоциации "Узбекбаликсаноат" выдачу (продление) разрешений на привлечение в республику высококвалифицированных иностранных специалистов (не имеющихся из числа граждан Республики Узбекистан) для работы в рыбной отрасли, а также выдачу (продление) указанным иностранным гражданам подтверждений на право трудовой деятельности на территории Республики Узбекистан.



22. Министерству сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан и хокимияту г. Ташкента обеспечить размещение Ассоциации "Узбекбаликсаноат" по адресу: г. Ташкент, Чиланзарский район, улица Кичик Халка йули, 21-а на праве безвозмездного пользования.



23. Министерству сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан совместно с Ассоциацией "Узбекбаликсаноат", министерствами и ведомствами в месячный срок внести в Кабинет Министров Республики Узбекистан предложения об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из настоящего постановления.



24. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя премьер-министра - министра сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан Мирзаева З.Т. и председателя Государственного налогового комитета Республики Узбекистан Парпиева Б.Р.". УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи