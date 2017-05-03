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В Узбекистане упорядочат порядок управления рыбной отраслью
03.05.2017 11:32

ТАШКЕНТ, 3 мая. /УЗИНФОРМ/. 1 мая Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал постановление "О мерах по совершенствованию системы управления рыбной отраслью", направленное на совершенствование системы управления рыбной отраслью, повышение эффективности деятельности рыбоводных и рыболовных организаций, расширение производственных мощностей по переработке рыбной продукции, рациональное использование естественных и искусственных водоемов, а также внедрение научно-обоснованных методов и интенсивных технологий по выращиванию рыбы, в связи с чем в Республике будет создано специальное ведомство - Ассоциация "Узбекбаликсаноат", в состав которой входят 13 территориальных ООО "Баликсаноат", обеспечивающих координацию работ в рыбной отрасли на местах.

В то же время научно-опытная станция по развитию рыбоводства преобразована в Научно-исследовательский институт рыбоводства с филиалами в Айдар-Арнасайской системе озер и других регионах страны.

Образован Фонд развития рыбоводства для финансирования научно-исследовательских и селекционно-племенных работ, разработки современных рецептур кормов и реализации мероприятий по содействию внедрения современных технологий в рыбной отрасли, профилактике и лечению болезней рыбы, формированию инвестиционных проектов по развитию отрасли.

Документ гласит:

"В целях совершенствования системы управления рыбной отраслью, повышения эффективности деятельности рыбоводных и рыболовных организаций, расширения производственных мощностей по переработке рыбной продукции, рационального использования естественных и искусственных водоемов, а также внедрения научно обоснованных методов и интенсивных технологий по выращиванию рыбы:

1. Согласиться с предложением Министерства сельского и водного хозяйства, Министерства экономики Республики Узбекистан, Государственного комитета по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции, Государственного налогового комитета, Государственного комитета Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды и АКИБ "Ипотека-банк" о создании Ассоциации "Узбекбаликсаноат".

2. Определить основными задачами и направлениями деятельности Ассоциации "Узбекбаликсаноат" в части:

а) совершенствования воспроизводства рыбопосадочного материала:

  • содействие организациям и предприятиям рыбной отрасли в организации воспроизводства ценных видов рыб для дальнейшего зарыбления естественных и искусственных водоемов;
  • создание новых инкубационных цехов по выпуску личинок, увеличение объемов производства молоди рыб, модернизация и расширение действующих прудов по выращиванию рыбопосадочного материала;

б) рационального использования ресурсов естественных и искусственных водоемов:

  • обеспечение эффективного взаимодействия с соответствующими органами исполнительной власти на местах в вопросах предоставления земельных участков для создания водоемов;
  • увеличение объемов улова рыбы за счет широкого внедрения современных интенсивных технологий, в том числе садкового метода выращивания рыбы, и повышения урожайности естественных и искусственных водоемов;
  • укрепление кормовой базы рыбной отрасли путем создания новых и модернизации существующих производственных мощностей для производства сбалансированных и высокобелковых кормов для рыбы;

в) динамичного развития рыбной отрасли:

  • координация реализации программных мер по развитию рыбной отрасли, последовательное проведение единой научно-технической, технологической, инвестиционной и экспортной политики, а также мониторинг цен на внутреннем и внешнем рынках;
  • участие в разработке нормативно-правовой базы, обеспечивающей рациональное использование рыбных ресурсов естественных и искусственных водоемов, внедрение механизмов стимулирования развития аквакультуры в Республике;
  • содействие в оказании государственной поддержки организациям и предприятиям рыбной отрасли путем предоставления льгот и преференций, привлечения средств международных финансовых институтов и стран-доноров;
  • проведение маркетинговых исследований по расширению рынков сбыта, разработка предложений и рекомендаций по формированию оптимального механизма ценообразования на рыбную продукцию, увеличение объемов экспорта рыбной продукции;
  • внедрение современных методов системы менеджмента качества, сертификации и стандартизации производимой продукции, промышленной переработки и упаковки рыбной продукции в соответствии с международными требованиями;
  • проведение научно-исследовательских работ для дальнейшего внедрения разработанных инновационных технологий в процесс производства и переработки рыбы.

3. Одобрить организационную структуру Ассоциации "Узбекбаликсаноат", структуру ее исполнительного аппарата с предельной общей численностью управленческого персонала в количестве 20 единиц и типовую структуру территориальных ООО "Баликсаноат" согласно приложениям №№ 1, 2 и 3.

Предоставить право председателю Ассоциации "Узбекбаликсаноат" вносить, при необходимости, изменения в структуру исполнительного аппарата в пределах установленной предельной общей штатной численности управленческого персонала.

4. Определить, что:

  • председатель Ассоциации "Узбекбаликсаноат" и его заместители избираются решением общего собрания учредителей и утверждаются в должности Кабинетом Министров Республики Узбекистан;
  • текущее содержание и финансирование деятельности исполнительного аппарата Ассоциации "Узбекбаликсаноат" осуществляется за счет взносов организаций и предприятий – членов Ассоциации и иных источников, не запрещенных законодательством.

5. Одобрить предложение АКИБ "Ипотека-банк" о создании инвестиционной компании в форме общества с ограниченной ответственностью с определением следующих основных задач и направлений ее деятельности:

  • участие в формировании уставного фонда территориальных ООО "Баликсаноат" и пополнении оборотных средств организаций рыбной отрасли;
  • оказание содействия территориальным ООО "Баликсаноат" в реализации программ развития рыбоводства путем софинансирования проектов в рыбной отрасли;
  • оказание консультативных, информационно-аналитических и маркетинговых услуг.

6. Принять к сведению, что:

  • учредителями Ассоциации "Узбекбаликсаноат" являются территориальные общества c ограниченной ответственностью "Баликсаноат" (далее – территориальные ООО "Баликсаноат") и другие организации рыбной отрасли;
  • учредителями территориальных ООО "Баликсаноат" являются инвестиционная компания, создаваемая АКИБ "Ипотека-банк", с долей не менее 51 процента в уставном фонде, а также организации рыбной отрасли;
  • создание территориальных ООО "Баликсаноат" и Ассоциации "Узбекбаликсаноат" реализуется по схеме согласно приложению № 4.

7. Узбекскому научно-производственному центру сельского хозяйства Министерства сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан в месячный срок обеспечить в установленном порядке преобразование научно-опытной станции по развитию рыбоводства Научно-исследовательского института животноводства, птицеводства и рыбоводства в Научно-исследовательский институт рыбоводства и создание его филиалов в Айдар-Арнасайской системе озер и других регионах республики.

8. Образовать Фонд развития рыбоводства Ассоциации "Узбекбаликсаноат" для финансирования научно-исследовательских и селекционно-племенных работ, разработки современных рецептур кормов и реализации мероприятий по содействию внедрения современных технологий в рыбной отрасли, профилактике и лечению болезней рыбы, формированию инвестиционных проектов по развитию отрасли.

Определить, что средства от аренды естественных водоемов в полном размере направляются в Фонд развития рыбоводства Ассоциации "Узбекбаликсаноат".

Упразднить внебюджетный Фонд развития рыбоводства, образованный при Научно-исследовательском институте животноводства, птицеводства и рыбоводства в соответствии с постановлением Кабинета Министров от 13 августа 2003 года № 350 "О мерах по углублению демонополизации и приватизации в рыбной отрасли".

9. Образовать Рабочую группу по координации и оказанию содействия в осуществлении организационных мероприятий, связанных с созданием территориальных ООО "Баликсаноат" и Ассоциации "Узбекбаликсаноат"
(далее – Рабочая группа), в составе согласно приложению № 5.

Рабочей группе совместно с Министерством сельского и водного хозяйства и Государственным комитетом Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции и АКИБ "Ипотека-банк" в месячный срок обеспечить:

  • создание территориальных ООО "Баликсаноат" и Ассоциации "Узбекбаликсаноат" в соответствии с приложением № 4 к настоящему постановлению;
  • утверждение устава Ассоциации "Узбекбаликсаноат" и его государственную регистрацию;
  • укомплектование исполнительного аппарата Ассоциации "Узбекбаликсаноат" высококвалифицированными специалистами на основе тщательного отбора, в соответствии с утвержденной структурой и штатным расписанием.

10. Рабочей группе совместно с Министерством сельского и водного хозяйства, Министерством экономики, Министерством финансов и Государственным налоговым комитетом Республики Узбекистан в двухмесячный срок разработать и внести на утверждение в Кабинет Министров проект Программы мер по дальнейшему комплексному развитию рыбной отрасли на период 2017-2021 годы. При разработке проекта Программы обратить особое внимание на реализацию следующих приоритетных задач:

  • дальнейшее совершенствование нормативно-правовой базы рыбной отрасли;
  • укрепление кормовой базы рыбной отрасли путем модернизации и создания новых мощностей по производству высокобелковых кормов для рыб;
  • внедрение высокопродуктивных пород рыбы, поэтапное увеличение объемов ее производства, улучшение качества и повышение урожайности водоемов для полного обеспечения внутренней потребности в рыбной продукции;
  • создание на базе территориальных ООО "Баликсаноат" собственных инкубационных цехов, рыбопитомников, производственных мощностей по переработке рыбы и производству комбинированных кормов;
  • разработка и реализация комплекса мер по более эффективному использованию Айдар-Арнасайской системы озер для расширения производства, лова и переработки рыбы;
  • эффективное использование водохранилищ Республики для организации выращивания и лова рыбы;
  • широкое внедрение садкового метода выращивания рыбы на системной основе с привлечением высококвалифицированных иностранных специалистов;
  • поставка организациям рыбной отрасли материально-технических ресурсов по регулируемым ценам, а также приобретение катеров, лодок и другой специальной техники;
  • внедрение современных методов менеджмента качества рыбной продукции, а также разработка предложений по ее сертификации и стандартизации в соответствии с международными требованиями;
  • совершенствование и обновление учебных планов и программ подготовки кадров в высших и средних специальных, профессиональных образовательных учреждениях, а также научных исследователей и специалистов – ихтиологов для рыбной отрасли, организация повышения квалификации кадров.

11. Совету Министров Республики Каракалпакстан и хокимиятам областей:

  • совместно с территориальными подразделениями Госкомземгеодезкадастра Республики Узбекистан обеспечить по заявкам территориальных ООО "Баликсаноат" предоставление земельных участков для строительства прудов, рыбопитомников и инкубационных цехов;
  • в установленном порядке начиная с 2018 года предоставить Ассоциации "Узбекбаликсаноат" естественные водоемы в постоянное обособленное пользование для развития рыболовной отрасли.

12. Министерству сельского и водного хозяйства, Министерству финансов Республики Узбекистан, Государственному комитету Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды и Ассоциации "Узбекбаликсаноат" совместно с министерствами и ведомствами в месячный срок внести на утверждение в Кабинет Министров:

  • проект Положения о порядке предоставления рыболовным хозяйствам участков естественных водоемов, ведения промыслового лова рыбы, начисления и взимания арендной платы за использование естественных водоемов рыболовными предприятиями;
  • проект Положения о порядке формирования и использования средств Фонда развития рыбоводства.

13. АО "Узбекистон темир йуллари" в месячный срок внести предложения по организации на базе подведомственных подразделений производства садковых установок и специализированных вагонов для временного проживания работников рыбной отрасли, в том числе в Айдар-Арнасайской системе озер.

14. Министерству высшего и среднего специального образования совместно с Министерством сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан:

  • создать в Ташкентском государственном аграрном университете факультет рыбоводства с целью подготовки и переподготовки высококвалифицированных кадров для рыбной отрасли;
  • обеспечить начиная с 2017/2018 учебного года на базе Арнасайского профессионального колледжа сельского хозяйства и транспорта подготовку кадров для рыбной отрасли, а также закрепление за ним Ташкентского государственного аграрного университета.

15. Министерству экономики Республики Узбекистан совместно с АК "Уздонмахсулот" ежегодно при формировании баланса продовольственной пшеницы из государственных ресурсов предусматривать выделение объемов пшеницы через биржевые торги для реализации территориальным ООО "Баликсаноат" для последующего производства комбикормов.

16. Освободить сроком до 1 января 2023 года Ассоциацию "Узбекбаликсаноат", территориальные ООО "Баликсаноат" и юридические лица, входящие в состав Ассоциации "Узбекбаликсаноат", от уплаты единого налогового платежа в части доходов, полученных от производства личинок, молоди и товарной рыбы, заготовки и переработки рыбной продукции.

17. Центральному банку Республики Узбекистан по обоснованным заявкам Ассоциации "Узбекбаликсаноат" обеспечить конвертацию средств в недостающей части для приобретения премиксов, ветеринарных препаратов, рыбопосадочного материала, технологий по переработке рыбы, других необходимых материалов и оборудования, а также специальной техники.

18. Предоставить право Ассоциации "Узбекбаликсаноат" предъявлять иски в интересах членов Ассоциации, обжаловать решения государственных органов, действия (бездействие) их должностных лиц в суде без уплаты государственной пошлины.

19. Министерству иностранных дел Республики Узбекистан обеспечить по заявкам Ассоциации "Узбекбаликсаноат" оформление въездных виз иностранным специалистам, привлекаемым для работы в рыбной отрасли, без взимания консульских и иных сборов.

20. Министерству внутренних дел Республики Узбекистан обеспечить по заявкам Ассоциации "Узбекбаликсаноат" оформление, выдачу и продление многократных виз, а также временную прописку и продление временной прописки по месту временного проживания иностранным специалистам, привлекаемым для работы в рыбной отрасли, без взимания государственной пошлины.

21. Министерству труда Республики Узбекистан обеспечить по заявкам Ассоциации "Узбекбаликсаноат" выдачу (продление) разрешений на привлечение в республику высококвалифицированных иностранных специалистов (не имеющихся из числа граждан Республики Узбекистан) для работы в рыбной отрасли, а также выдачу (продление) указанным иностранным гражданам подтверждений на право трудовой деятельности на территории Республики Узбекистан.

22. Министерству сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан и хокимияту г. Ташкента обеспечить размещение Ассоциации "Узбекбаликсаноат" по адресу: г. Ташкент, Чиланзарский район, улица Кичик Халка йули, 21-а на праве безвозмездного пользования.

23. Министерству сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан совместно с Ассоциацией "Узбекбаликсаноат", министерствами и ведомствами в месячный срок внести в Кабинет Министров Республики Узбекистан предложения об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из настоящего постановления.

24. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя премьер-министра - министра сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан Мирзаева З.Т. и председателя Государственного налогового комитета Республики Узбекистан Парпиева Б.Р.".

УЗИНФОРМ

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