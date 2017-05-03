



Глава Узбекистана утвердил порядок приема в колледжи на новый учебный год



ТАШКЕНТ, 3 мая. /УЗИНФОРМ/. 2 мая Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О приеме в средние специальные, профессиональные образовательные учреждения Республики Узбекистан в 2017/2018 учебном году". Документом предписывается в целях обеспечения полного охвата выпускников 9-х классов общеобразовательных школ обучением в академических лицеях и профессиональных колледжах, удовлетворения спроса отраслей и сфер реальной экономики и территорий республики на профессионально подготовленных специалистов по направлениям, профессиям и специальностям среднего специального, профессионального образования. Постановлением утверждены: перечень перепрофилиреумых с 2017/2018 учебного года средних специальных, профессиональных образовательных учреждений;

общие параметры приема выпускников 9-х классов общеобразовательных школ в академические лицеи и профессиональные колледжи на 2017/2018 учебный год, а также квоты приема в разрезе территорий.

Соответствующим министерствам, ведомствам и учреждениям Республики, а также органам власти на местах поручено:

утвердить параметры приема по каждому академическому лицею и профессиональному колледжу в разрезе областей, районов и городов на основе общих параметров приема, с учетом тщательного анализа трудоустройства выпускников профессиональных колледжей за последние годы;

обеспечить проведение системной профориентационной работы с учащимися 9-х классов и их родителями, способствующей формированию осознанного выбора направлений обучения и профессий в соответствии с интересами и способностями учащихся, с учетом их последующего трудоустройства и карьерного роста, а также создание необходимых условий совершенствования форм и методов, качественного уровня профориентационной работы;

принять действенные меры по качественной организации учебно-воспитательного процесса в перепрофилируемых средних специальных, профессиональных образовательных учреждениях и во вновь вводимых филиалах профессиональных колледжей, а также по укомплектованию их высококвалифицированными преподавательскими кадрами, оснащению необходимым современным учебно-лабораторным оборудованием, компьютерной техникой, учебно-нормативными документами, учебной и методической литературой в соответствии с направлениями подготовки. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи