



Администрация главы Узбекистана усилит работу с обращениями граждан



ТАШКЕНТ, 7 мая. /УЗИНФОРМ/. 5 мая Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ "О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности аппарата Президента Республики Узбекистан в сфере защиты прав и свобод граждан", направленный на совершенствование деятельности аппарата Президента Республики Узбекистан в сфере работы с обращениями граждан. В соответствии с документом предусматривается преобразование Службы по контролю и координации работы с обращениями физических и юридических лиц аппарата Президента Республики Узбекистан в Службу по защите прав граждан, контролю и координации работы с обращениями физических и юридических лиц аппарата Президента Республики Узбекистан. Основными задачами Службы определены: обеспечение функционирования качественно новой и эффективной системы работы с обращениями физических и юридических лиц, направленной на полноценную защиту их прав, свобод и законных интересов;

проведение глубокого анализа состояния обеспечения прав и свобод граждан государственными органами и органами хозяйственного управления, выявление проблем и недостатков в их деятельности;

разработка предложений по совершенствованию правоприменительной практики и действующего законодательства, направленных на устранение причин и условий системных нарушений, прежде всего, прав и свобод граждан, выявленных при рассмотрении обращений;

обеспечение эффективной организации и координации работы, а также нормативно-методического и информационно-аналитического сопровождения деятельности Народных приемных и Виртуальной приемной;

контроль и координация деятельности государственных органов и органов хозяйственного управления по работе с обращениями, в том числе путем организации выездов на места и оперативного принятия соответствующих мер по поступающим обращениям;

осуществление системного мониторинга и контроля за приемом, обработкой, рассмотрением и принятием решений по обращениям, поступившим в Народные приемные и Виртуальную приемную, а также направленным по принадлежности в государственные органы и органы хозяйственного управления;

выработка мер по предупреждению и профилактике правонарушений в данной сфере, обеспечение неотвратимости ответственности виновных лиц;

проведение постоянного анализа по выявлению причин и условий системных нарушений, послуживших основанием для обращений;

выработка и реализация мер по дальнейшему совершенствованию работы с обращениями, расширению открытого диалога с гражданами, укреплению доверия населения к государственным органам и органам хозяйственного управления;

формирование, укомплектование и укрепление кадрового состава Народных приемных высококвалифицированными специалистами, обладающими необходимыми знаниями, организаторскими и аналитическими способностями, а также морально-нравственными и психологическими качествами для непосредственной работы с населением;

регулярное внесение информации Президенту Республики Узбекистан о состоянии работы государственных органов и органов хозяйственного управления с обращениями;

организация систематического освещения результатов работы с обращениями в средствах массовой информации. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи