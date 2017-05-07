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Администрация главы Узбекистана усилит работу с обращениями граждан
07.05.2017 11:03

ТАШКЕНТ, 7 мая. /УЗИНФОРМ/. 5 мая Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ "О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности аппарата Президента Республики Узбекистан в сфере защиты прав и свобод граждан", направленный на совершенствование деятельности аппарата Президента Республики Узбекистан в сфере работы с обращениями граждан.

В соответствии с документом предусматривается преобразование Службы по контролю и координации работы с обращениями физических и юридических лиц аппарата Президента Республики Узбекистан в Службу по защите прав граждан, контролю и координации работы с обращениями физических и юридических лиц аппарата Президента Республики Узбекистан.

Основными задачами Службы определены:

  • обеспечение функционирования качественно новой и эффективной системы работы с обращениями физических и юридических лиц, направленной на полноценную защиту их прав, свобод и законных интересов;
  • проведение глубокого анализа состояния обеспечения прав и свобод граждан государственными органами и органами хозяйственного управления, выявление проблем и недостатков в их деятельности;
  • разработка предложений по совершенствованию правоприменительной практики и действующего законодательства, направленных на устранение причин и условий системных нарушений, прежде всего, прав и свобод граждан, выявленных при рассмотрении обращений;
  • обеспечение эффективной организации и координации работы, а также нормативно-методического и информационно-аналитического сопровождения деятельности Народных приемных и Виртуальной приемной;
  • контроль и координация деятельности государственных органов и органов хозяйственного управления по работе с обращениями, в том числе путем организации выездов на места и оперативного принятия соответствующих мер по поступающим обращениям;
  • осуществление системного мониторинга и контроля за приемом, обработкой, рассмотрением и принятием решений по обращениям, поступившим в Народные приемные и Виртуальную приемную, а также направленным по принадлежности в государственные органы и органы хозяйственного управления;
  • выработка мер по предупреждению и профилактике правонарушений в данной сфере, обеспечение неотвратимости ответственности виновных лиц;
  • проведение постоянного анализа по выявлению причин и условий системных нарушений, послуживших основанием для обращений;
  • выработка и реализация мер по дальнейшему совершенствованию работы с обращениями, расширению открытого диалога с гражданами, укреплению доверия населения к государственным органам и органам хозяйственного управления;
  • формирование, укомплектование и укрепление кадрового состава Народных приемных высококвалифицированными специалистами, обладающими необходимыми знаниями, организаторскими и аналитическими способностями, а также морально-нравственными и психологическими качествами для непосредственной работы с населением;
  • регулярное внесение информации Президенту Республики Узбекистан о состоянии работы государственных органов и органов хозяйственного управления с обращениями;
  • организация систематического освещения результатов работы с обращениями в средствах массовой информации.

УЗИНФОРМ

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