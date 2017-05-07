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В Хорезмскую область привлекут туристов
07.05.2017 12:14

ТАШКЕНТ, 7 мая. /УЗИНФОРМ/. 5 мая Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О Программе комплексного развития туристского потенциала города Хивы и Хорезмской области на 2017-2021 годы", направленное на рост туристической привлекательности региона.

Документ гласит:

"В целях дальнейшего развития и повышения эффективности использования туристского потенциала города Хивы и Хорезмской области, обеспечения максимально благоприятных условий для широкого ознакомления туристов с уникальным историко-культурным и архитектурным наследием города Хивы и, в частности, памятниками на территории крепостного городища-музея под открытым небом "Ичан калъа", ускоренного развития современной туристской инфраструктуры региона и совершенствования качества предоставляемых туристских, гостиничных и транспортных услуг, активизации внутреннего туризма, кардинального улучшения подготовки кадров для туристской отрасли, а также создания новых рабочих мест и стимулирования роста доходов населения области утвердить  "Программу комплексного развития туристского потенциала города Хивы и Хорезмской области на 2017-2021 годы", которая предусматривает выполнение следующие приоритетные направления:

  • развитие инфраструктуры туризма города Хивы и Хорезмской области с учетом современных требований, создание дополнительных благоприятных условий для постоянного приёма туристов, в том числе за счет строительства железнодорожной линии, связывающей основные туристские центры республики, организации чартерных рейсов и увеличения количества регулярных авиарейсов из стран Европы, Азии и СНГ, внедрения на отдельных объектах маршрута Ургенч-Хива организованных перевозок автобусами туристского класса повышенной комфортабельности;
  • совершенствование туристских маршрутов и качества предоставляемых услуг, способствующих увеличению потока туристов и срока их пребывания в регионе, в том числе путем внедрения новых видов экзотического туризма в прибрежной зоне реки Амударьи;
  • продвижение туристского потенциала Хорезмской области и бренда города Хивы, как одного из древнейших историко-культурных центров человеческой цивилизации, в том числе путем проведения широкой рекламной кампании на центральных телерадиоканалах стран СНГ, ведущих зарубежных телеканалах, в популярных социальных сетях, всемирной информационной сети Интернет, с организацией информационных туров для представителей зарубежных СМИ и туроператоров;
  • улучшение состояния и укрепление материально-технической базы объектов сопутствующей инфраструктуры по обслуживанию туристов;
  • совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов в сфере туризма, в том числе путем организации в учебных заведениях краткосрочных курсов по подготовке специалистов со знанием иностранных языков для нужд гостиничной и туроператорской деятельности;
  • обеспечение в течение 2017-2021 годов роста объемов экспорта туристских услуг в 2,3 раза, а количества туристов – в 2,1 раза.

Постановлением создана Рабочая Группа по обеспечению контроля за реализацией вышеуказанной Программы, на которую возложены:

  • осуществление координации и контроля за своевременной и качественной реализацией органами государственного и хозяйственного управления, органами исполнительной власти на местах и другими организациями мероприятий, включенных в Программу;
  • разработку и утверждение "дорожных карт" поэтапной реализации каждого мероприятия Программы;
  • привлечение иностранных инвестиций, кредитов и грантов стран-доноров, международных финансовых институтов для софинансирования проектов, включенных в Программу.

Соответствующим министерствам, ведомствам и учреждениям Республики, а также органам власти на местах поручено:

  • разработать и представить в установленном порядке на рассмотрение план детального проектирования города Хивы, предусмотрев проведение комплекса реставрационно-восстановительных работ вокруг и внутри комплекса "Ичан калъа";
  • особое внимание обратить на принятие необходимых мер по минимальному вмешательству в архитектуру особо охраняемых историко-культурных территорий Хорезмской области – крепостное городище "Ичан калъа" и его охранные зоны в городе Хиве – при осуществлении строительных, ремонтно-восстановительных и других работ;
  • принять необходимые организационно-практические меры для увеличения потока туристов в город Хиву и Хорезмскую область, предусмотрев в этих целях разработку бренда города Хивы, организацию и проведение в период 2017-2021 годы широкой рекламной кампании".

УЗИНФОРМ

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