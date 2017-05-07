В Узбекистане принят комплекс мер по повышению качества медицинского образования

ТАШКЕНТ, 7 мая. /УЗИНФОРМ/.

5 мая Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О мерах по дальнейшему реформированию системы медицинского образования в Республике Узбекистан", направленное на повышение качества медицинского образования, поэтапного формирования системы высшего и среднего специального, профессионального медицинского образования на уровне лучшей международной практики, повышения уровня медицинской помощи.

В соответствии с документом, уполномоченным органом в области медицинского образования определено Министерство здравоохранения Республики Узбекистан, на которое возложены дополнительно следующие задачи:

совершенствование нормативно-правовой базы в сфере подготовки медицинских кадров с осуществлением методического руководства медицинскими образовательными учреждениями, а также системой послевузовского образования, повышения квалификации и переподготовки специалистов для системы здравоохранения;

разработка и обеспечение исполнения государственных образовательных стандартов и требований для высшего и среднего специального, профессионального медицинского образования, повышения квалификации;

переподготовка специалистов здравоохранения, а также подготовка научно-педагогических медицинских кадров высшей квалификации;

реализация комплекса мер, направленных на улучшение уровня теоретической и практической подготовки учащихся и студентов медицинских образовательных учреждений за счет расширения учебных занятий по профильным и специализированным предметам, клинической учебной практики в период учебы;

широкое привлечение профессорско-преподавательского состава, студентов бакалавриата и магистратуры, клинических ординаторов к проведению научно-исследовательских работ по современным направлениям развития медицины.

Постановление предусматривает:

расширение подготовки медицинских кадров высшей квалификации по узким специальностям в системе: магистратуры 2-3 года обучения;

повышение квалификации и переподготовки по специальностям клинической ординатуры 2 года обучения;

увеличение удельного веса учебных часов по доклиническому и клиническому блокам обучения в бакалавриате до 85%, в том числе для клинической учебной практики, за счет сокращения учебных часов по гуманитарному и социально-экономическому блокам до 7% от общего объема учебного времени.

Определены направления, начиная с 2017/2018 учебного года, среднего специального, профессионального медицинского образования - "сестринское дело", "стоматологическое дело", "медицинская профилактика", "лабораторная диагностика" и "фармация".

Установлено, что для студентов 2-5 курсов, обучающихся в настоящее время по направлениям бакалавриата "лечебное дело", "профессиональное образование" (лечебное дело), "военно-медицинское дело" (лечебное дело), "педиатрическое дело" обучение будет проводиться по адаптированным учебным планам высшего медицинского образования, обеспечивающим получение базового высшего медицинского образования по окончании 6-летнего обучения.

Соответствующим министерствам, ведомствам и учреждениям поручено:

внести в Кабинет Министров Республики Узбекистан предложения по пересмотру государственных образовательных стандартов среднего специального, профессионального и высшего медицинского образования;

утвердить в установленном порядке обновленные учебные планы и программы среднего специального, профессионального и высшего медицинского образования;

ввести, начиная с 2017/2018 учебного года, обновленные учебные планы базового высшего медицинского образования для абитуриентов, принимаемых в высшие медицинские образовательные учреждения.

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