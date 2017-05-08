Глава Узбекистана ознакомился с ходом развития Яшнабадского района столицы

Глава Узбекистана ознакомился с ходом развития Яшнабадского района столицы08.05.2017 10:17
ТАШКЕНТ, 8 мая. /УЗИНФОРМ/. 6 мая Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев совершил рабочую поездку по Яшнабадскому району Ташкента, предпринятую с целью ознакомления с ходом благоустройства и социально-экономического развития района.
В программу визита главы государства было включено посещение современных энергосберегающих локальных котельных в многоэтажных домах на улице Айбека, общества с ограниченной ответственностью "Тошкент когози", завода "Artel" по производству бытовой техники, семейной поликлиники №32.
Также Президент ознакомился с образцами продукции отечественных предприятий по производству гелиоустановок, проектами объектов социального и экономического назначения, которые появятся в Яшнабадском районе.
УЗИНФОРМ