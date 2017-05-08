Глава Узбекистана ознакомился с ходом развития Яшнабадского района столицы

ТАШКЕНТ, 8 мая. /УЗИНФОРМ/. 6 мая Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев совершил рабочую поездку по Яшнабадскому району Ташкента, предпринятую с целью ознакомления с ходом благоустройства и социально-экономического развития района.

В программу визита главы государства было включено посещение современных энергосберегающих локальных котельных в многоэтажных домах на улице Айбека, общества с ограниченной ответственностью "Тошкент когози", завода "Artel" по производству бытовой техники, семейной поликлиники №32.

Также Президент ознакомился с образцами продукции отечественных предприятий по производству гелиоустановок, проектами объектов социального и экономического назначения, которые появятся в Яшнабадском районе.

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