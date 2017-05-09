Глава Узбекистана законодательно повысил ответственность руководителей на местах

ТАШКЕНТ, 9 мая. /УЗИНФОРМ/. 6 мая Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О мерах по повышению персональной ответственности руководителей органов исполнительной власти на местах и территориальных органов экономического комплекса за результативность и эффективность проводимой работы по обеспечению занятости населения".

Документом предписывается в целях усиления персональной ответственности руководителей органов исполнительной власти на местах и территориальных органов экономического комплекса за проведение целенаправленной и системной работы по созданию новых рабочих мест, оказанию практического содействия предприятиям отраслей экономики и субъектам предпринимательства в развитии и расширении их деятельности, решения на этой основе вопросов трудоустройства незанятого населения, особенно выпускников профессиональных колледжей:

1. Ввести с 1 июля 2017 года систему материального стимулирования и усиления персональной ответственности руководителей органов исполнительной власти на местах и руководителей территориальных органов экономического комплекса за обеспечение роста занятости населения, в соответствии с которой:

председателю Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимам областей, городов и районов, при условии выполнения ими утвержденных ежеквартальных прогнозных параметров роста занятости населения (далее – прогнозные параметры), выплачивается премия в размере 15 процентов от должностного оклада, а в случае не обеспечения выполнения прогнозных параметров – применяются меры дисциплинарного взыскания в виде штрафа в размере 15 процентов от должностного оклада;

первым заместителям председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимов областей, городов и районов, руководителям территориальных органов экономического комплекса, при условии достижения прогнозных параметров, выплачивается премия в размере 20 процентов от должностного оклада, а в случае не достижения прогнозных параметров – взыскивается штраф в размере 20 процентов от должностного оклада.

2. Утвердить:

Положение о порядке материального стимулирования и усиления персональной ответственности руководителей органов исполнительной власти на местах и руководителей территориальных органов экономического комплекса за выполнение прогнозных параметров роста занятости населения согласно приложению №1;

прогнозные параметры роста занятости населения в разрезе территорий Республики Узбекистан на III и IV кварталы 2017 года согласно приложению №2.

Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и города Ташкента совместно с Министерством экономики, Министерством труда, Государственным налоговым комитетом Республики Узбекистан в двухнедельный срок утвердить территориальные прогнозные параметры обеспечения роста занятости населения на III и IV кварталы 2017 года в разрезе районов и городов.

3. Установить, что, начиная с 2018 года:

прогнозные параметры роста занятости населения в разрезе территорий республики с поквартальной разбивкой устанавливаются в ежегодной Программе занятости населения, утверждаемой Олий Мажлисом Республики Узбекистан, с учетом параметров создаваемых постоянных рабочих мест в соответствии с утвержденными территориальными и отраслевыми программами развития;

прогнозные параметры обеспечения роста занятости в разрезе городов и районов устанавливаются в ежегодных территориальных адресных программах занятости населения, утверждаемых решениями Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятов областей и г.Ташкента.

4. Определить, что:

показателем роста занятости населения для определения размера премий или штрафа руководителям органов исполнительной власти на местах и их первым заместителям, руководителям территориальных органов экономического комплекса, является изменение численности занятого населения по отношению к утвержденным прогнозным параметрам;

численность занятого населения определяется на основе показателя общего количества граждан, уплачивающих страховые взносы во внебюджетный Пенсионный фонд при Министерстве финансов Республики Узбекистан;

выплата премий и удержание штрафов из должностного оклада руководителей органов исполнительной власти на местах и их первых заместителей, а также руководителей органов экономического комплекса территорий осуществляется по результатам выполнения прогнозных параметров за отчетный квартал, в течение следующего квартала.

5. Создать Комиссию по координации мер материального стимулирования и усиления персональной ответственности руководителей органов исполнительной власти на местах и территориальных органов экономического комплекса за рост занятости населения (далее – Комиссия) в составе согласно приложению №3.

Комиссии (Арипов А.Н.):

на основании вносимых Министерством труда, Государственным налоговым комитетом и внебюджетным Пенсионным фондом при Министерстве финансов Республики Узбекистан сведений о выполнении прогнозных параметров в разрезе территорий рассматривать по итогам каждого квартала вопрос о применении мер материального стимулирования и персональной ответственности к председателю Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимам областей и г.Ташкента и их первым заместителям;

вносить предложения о мерах по совершенствованию системы материального стимулирования и усиления персональной ответственности за выполнение прогнозных параметров занятости населения, а также о применении соответствующих мер поощрения и дисциплинарного взыскания к руководителям территориальных органов экономического комплекса.

Предоставить право Комиссии вносить, при необходимости, изменения в утвержденные Прогнозные параметры роста занятости населения в разрезе территорий Республики Узбекистан на III и IV кварталы 2017 года по обоснованным предложениям Министерства экономики и Министерства труда Республики Узбекистан, руководителей органов исполнительной власти на местах, исходя из объективной динамики фактических показателей выполнения прогнозных параметров.

6. Установить, что выплата премии и удержание штрафа за выполнение прогнозных параметров из должностного оклада:

председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимов областей и г.Ташкента, а также их первых заместителей осуществляется на основании решений, принимаемых Кабинетом Министров Республики Узбекистан по представлению Комиссии;

хокимов городов и районов, а также их первых заместителей – на основании решений председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимов областей и г.Ташкента;

руководителей территориальных органов экономического комплекса – на основании решений руководителей республиканских органов экономического комплекса.

7. Определить источником выплаты премий руководителям органов исполнительной власти на местах, их первым заместителям, а также руководителям территориальных органов экономического комплекса, содержащихся за счет средств Государственного бюджета Республики Узбекистан, специальный фонд материального стимулирования работников бюджетных учреждений и организаций.

8. Председателю Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимам областей, городов и районов, их первым заместителям, руководителям территориальных органов экономического комплекса строго и неукоснительно придерживаться в своей работе практики оказания содействия предприятиям отраслей экономики и субъектам предпринимательства, в том числе с регулярными выездами на места, в системном решении вопросов, препятствующих развитию и расширению их деятельности, обеспечении на этой основе трудоустройства незанятых граждан, особенно выпускников профессиональных колледжей.

9. Предупредить председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимов областей, городов и районов, их первых заместителей, а также руководителей территориальных органов экономического комплекса, что при невыполнении прогнозных показателей в течение двух кварталов подряд, либо трех кварталов в течение года, проводимая ими работа по обеспечению занятости населения признается неудовлетворительной с рассмотрением вопроса об их несоответствии занимаемой должности.

10. Министерству экономики, Министерству труда, Государственному налоговому комитету Республики Узбекистан, Государственному комитету Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции, Государственному комитету Республики Узбекистан по инвестициям, Центральному банку Республики Узбекистан в месячный срок разработать и утвердить порядок материального стимулирования и повышения персональной ответственности руководителей территориальных органов экономического комплекса за обеспечение роста занятости населения, включая механизм разработки, утверждения и контроля выполнения соответствующих прогнозных параметров.

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на премьер-министра Республики Узбекистан Арипова А.Н.

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