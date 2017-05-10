



Глава Узбекистана поздравил ветеранов



ТАШКЕНТ, 10 мая. /УЗИНФОРМ/. 9 мая на Площади памяти в Ташкенте прошли торжественные мероприятия по случаю Дня памяти и почестей и 72-й годовщины Великой Победы.



Глава государства возложил цветы к монументу Скорбящей матери и почтил память соотечественников, погибших в годы войны 1941-1945 годов.



Далее Президент проследовал в сад Научно-исследовательского института садоводства, виноградарства и виноделия имени академика М. Мирзаева в Зангиатинском районе Ташкентской области, где состоялось праздничное мероприятие с участием 500 ветеранов из всех регионов страны.



В выступлении Ш.Мирзиёева перед ветеранами говорилось:



"Дорогие ветераны!



Уважаемые гости!



Я рад сегодня встретиться с вами, сердечно поздравить вас и в вашем лице весь народ Узбекистана со знаменательной датой – Днем Памяти и Почестей, 72-й годовщиной Победы над фашизмом во Второй мировой войне и выразить вам свое искреннее уважение и самые добрые пожелания.



В этот день мы прежде всего отдаем дань памяти тех, кто не вернулся с войны, и всегда будем помнить их славные имена, гордиться их поистине великим подвигом во имя мира на земле.



Сегодня мы обращаемся со словами огромной благодарности к вам, наши дорогие ветераны, проявившим подлинное мужество, отвагу и героизм на полях сражений минувшей войны, и тем, кто своим самоотверженным, неустанным трудом приближал победу в тылу.



Низкий поклон вам от имени всего нашего народа за сегодняшнюю мирную, спокойную жизнь, чистое небо над Родиной, беззаботное детство наших детей и внуков.



В каждом доме в Узбекистане помнят о том, как дорого обошлась нам победа над фашизмом, какой большой вклад внес в нее наш народ. Сотни узбекистанцев были удостоены звания Героя Советского Союза, тысячи награждены боевыми орденами и медалями.



Мы с гордостью вспоминаем тех, кто в годы войны день и ночь трудился в тылу и, отказывая себе практически во всем, поставлял на фронт необходимые военную технику и боеприпасы, обмундирование, лекарства и продовольствие.



Благородство, великодушие и гуманизм нашего народа ярко проявились и в том, что Узбекистан принял около 1 миллиона человек, эвакуированных из районов, где шли бои. Прежде всего – детей, женщин, стариков, с которыми здесь делились кровом и последним куском хлеба, согревали теплом своих сердец, добротой и щедростью души.



Те суровые военные годы еще раз подтвердили, насколько велики духовная сила нашего народа, его мужество и стойкость в преодолении тяжелейших испытаний. Именно на таких примерах проявления лучших человеческих качеств, присущих нашему народу, в духе уважения национальных и общечеловеческих ценностей мы должны воспитывать сегодня молодое поколение страны.



Дорогие ветераны!



Как вам известно, в нашей стране по инициативе Первого Президента Узбекистана Ислама Абдуганиевича Каримова стало доброй традицией отмечать 9 мая как День Памяти и Почестей.



Посвященные этой знаменательной дате мероприятия проводятся в эти дни не только в столице, но и во всех областях и районах. Люди чтят память погибших на Второй мировой войне соотечественников, возлагая цветы к подножию монументов на площадях Памяти. Мы все проявляем большое уважение и внимание к живущим рядом ветеранам войны и труда, людям старшего поколения, обеспечившим нынешнее благополучие и процветание Родины.



Вместе с тем все мы, сколько бы ни прошло лет или десятилетий, всегда будем чувствовать себя в долгу перед вами, дорогие наши ветераны. Поэтому делаем все от нас зависящее, чтобы окружить вас еще большей заботой, сделать вашу жизнь еще более содержательной.



Среди таких принимаемых нами мер, в частности, – повышение размеров пенсий, улучшение социального обеспечения, медицинского обслуживания, условий жизни и быта наших ветеранов и старшего поколения в целом. Усилена помощь, оказываемая государством одиноким пожилым людям, инвалидам, всем, кто нуждается в особой поддержке.



Хочу вас заверить, что и впредь этот важнейший вопрос будет находиться в центре внимания нашего государства и общества. Это не только наша служебная обязанность, но и высший человеческий долг.



Уважаемые участники праздничного мероприятия!



В эти праздничные дни весь наш народ от всей души желает, чтобы та страшная война никогда больше не повторилась, благодарит Всевышнего за сегодняшнюю мирную, спокойную и благополучную жизнь.



В нынешнее сложное и тревожное время, когда во всем мире обостряются противостояния, угрозы терроризма, экстремизма, еще больше возрастают важность и значение такого бесценного блага, как мир.



Глубоко осознавая суть и значение призыва "Узбекскому народу нужны мир и спокойствие", не забывая о том, что каждый из нас в ответе за мир, мы всегда должны быть бдительными и внимательными.



Принимаемые нами законы и постановления, планы и программы направлены на достижение таких благородных целей, как обновление и модернизация нашей страны, углубление экономических реформ, совершенствование системы государственной власти и управления, сферы правопорядка, здравоохранения, образования, повышение боевого потенциала Вооруженных Сил.



В эти праздничные дни от имени всего нашего народа и от себя лично выражаю искреннюю благодарность нашим отважным и мужественным солдатам, офицерам и генералам, которые, продолжая славные традиции наших отцов и дедов, самоотверженно несут службу во имя защиты нашей Родины.



Пользуясь случаем, хочу выразить свое высокое уважение участвующим в сегодняшних мероприятиях представителям дипломатического корпуса, всем иностранным гостям, пожелать их странам и народам мира и процветания.



Дорогие наши соотечественники!



Еще раз поздравляю вас с 9 мая – Днем Памяти и Почестей, желаю всем вам здоровья и благополучия, счастья и достатка вашим семьям.



Пусть в нашей стране всегда царит мир, небо над нами будет чистым, пусть будет вечным наш народ!



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