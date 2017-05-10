



Глава Узбекистана поздравил нового южнокорейского коллегу



ТАШКЕНТ, 10 мая. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил послание вновь избранному Президенту Республики Корея Мун Чжэ Ину с поздравлениями по случаю его победы на выборах. В своем послании глава Узбекистана подчеркнул стремление к дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами, пожелал новому коллеге успехов на высоком государственном посту и пригласил его посетить Узбекистан с визитом. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи