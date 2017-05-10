



Глава МИД Узбекистана и Верховный комиссар ООН по правам человека обсудили вопросы сотрудничества



ТАШКЕНТ, 10 мая. /УЗИНФОРМ/. Сегодня прибывший с визитом в Ташкент Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн был принят главой внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазизом Камиловым. Встреча была посвящена актуальным вопросам двустороннего сотрудничества в сфере защиты прав и свобод граждан, ряд международных и региональных проблем, представляющих взаимный интерес. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи