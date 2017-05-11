Глава Узбекистана отбыл с трехдневным визитом в КНР

ТАШКЕНТ, 11 мая. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отправился с трехдневным государственным визитом в Китайскую Народную Республику.

Визит предпринят по приглашению Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина с целью обсуждения актуальных вопросов узбекско-китайского диалога по приоритетным направлениям сотрудничества.

В рамках визита запланированы переговоры на высшем уровне между лидерами двух стран, двусторонние встречи с представителями официальных и деловых кругов, по итогам которых будет подписан пакет документов по дальнейшему развитию межгосударственного сотрудничества.

Кроме того, Президент Узбекистана примет участие в международном форуме "Один пояс, один путь".

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