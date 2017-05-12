В Ташкенте прошли узбекско-германские политконсультации

ТАШКЕНТ, 12 мая. /УЗИНФОРМ/. 11 мая в Ташкенте был проведен 13-й раунд узбекско-германских политических консультаций по линии МИД. Германская сторона была представлена делегацией ведомства внешней политики Федеративной Республики Германия во главе с уполномоченным по странам Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии Андреасом Пешке.

В ходе проведенных переговоров были обсуждены практические аспекты развития межгосударственного сотрудничества в сферах политики, экономики и торговли, науки, образования, культуры, высоких технологий.

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