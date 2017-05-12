Узбекистан и Казахстан провели межмидовские политконсультации по консульским вопросам

ТАШКЕНТ, 12 мая. /УЗИНФОРМ/. 11 мая в Ташкенте были проведены узбекско-казахстанские межмидовские консультации, на которых Республику Казахстан представляла делегация РК во главе с директором департамента консульской службы Министерства иностранных дел Ардаком Мадиевым.

В ходе встречи было обсуждено текущее состояние развития двустороннего диалога в консульской сфере, рассмотрены практические аспекты защиты прав и свобод граждан сторон, правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам, ход исполнения соглашений между Узбекистаном и Казахстаном, а также международных конвенций.

На встрече делегации также обменялись информацией о вступивших в силу изменениях в законодательствах двух стран в данной области, в том числе по вопросам миграции, сообщает МИД Узбекистана.

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