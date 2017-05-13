На ташкентском форуме ШОС обсуждены вопросы обеспечения региональной безопасности

ТАШКЕНТ, 13 мая. /УЗИНФОРМ/. 12 мая в Ташкенте завершилось 12-е заседание Форума Шанхайской организации сотрудничества, в котором приняли участие представители государств-членов ШОС – Узбекистана, Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана, стран-наблюдателей – Индии, Пакистана, Ирана, Афганистана, Беларуси, а также Секретариата и Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС, дипломатического корпуса, аккредитованного в Узбекистане.

В ходе двухдневной встречи были рассмотрены вопросы обеспечения безопасности в регионе, возможности реализации взаимовыгодных инвестиционных и торгово-экономических проектов и перспективы расширения ШОС, а также ходе реализации существующих договоренностей и организационные вопросы.

На заседании были заслушаны доклады на темы "Страны ШОС: тенденции и перспективы сотрудничества", "Развитие ШОС в современных условиях", "ШОС: прообраз межцивилизационного альянса ради будущего", "ШОС: важнейшая площадка создания "Одного пояса, одного пути"", "Безопасность в Афганистане: возможности и вызовы для регионального сотрудничества", "Подходы Узбекистана по урегулированию ситуации в Афганистане", "Возможности и перспективы инвестиционной привлекательности государств-членов ШОС", "Торгово-экономическое сотрудничество ШОС: современное состояние, проблемы и пути их решения", "Роль и значение АО "Узбекистон темир йуллари" в развитии транспортного потенциала между государствами-членами ШОС", "Туризм как ключевое направление для развития экономического сотрудничества в рамках ШОС".

В завершение форума председательство от Узбекистана было передано Казахстану.

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